Em Pio IX, empresa de energia eólica alemã iniciará medição de ventos no município

A empresa Wobben, em parceria com ogrupo Ernanes Viana, comunicou à Prefeitura de Pio IX, por meio de correspondência enviada no último dia 19, que foi concluída a negociação envolvendo a área da fazenda Sítio Novo, em Pio IX, local onde deverá ser instalado um dos maiores parques eólicos da América Latina.

Regina Coeli, prefeita do município, explica que o primeiro passo será dado em outubro, com o início da campanha de medição. A medição dos ventos será feita por um período de, aproximadamente, dois anos. Assim, será possível estabelecer uma velocidade média anual para a geração de energia.

O empreendimento instalará um parque eólico, numa área de 21 mil hectares, e deverá modificar totalmente a realidade econômica, social, ambiental e turística do município de Pio IX. A empresa já possui cinco fábricas localizadas em São Paulo, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul e deve investir aproximadamente 9 bilhões de dólares na implantação do projeto.