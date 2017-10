Um homem identificado por Kléber morreu eletrocutado nesta manhã de terça-feira, 03 de outubro, no centro de Pio IX.

De acordo com as primeiras informações, Kléber trabalhava em uma obra de construção de um prédio comercial no centro da cidade quando recebeu a descarga elétrica.

A vítima ainda foi conduzida com vida para o hospital Dona Lurdes Mota mas não resistiu e veio a óbito.

Aguardem mais informações

PortalÉNotícia