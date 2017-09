Em Santana do Piauí, posto de gasolina recém inaugurado é assaltado por dupla armada

O posto de combustíveis PI-375 em Santana do Piauí foi assaltado por volta das 21h desta terça-feira (26). A informação é do Cabo Urbano do Grupamento da Polícia Militar do município. De acordo com o policial, com base nas informações colhidas no local da ocorrência, o assalto foi realizado por dois elementos portando arma de fogo.

“Dois elementos armados e abordos de uma motocicleta chegaram ao posto PI-375, anunciaram o assalto, afugentaram o vigia e em seguida renderam os proprietários do estabelecimento, levando-os até o escritório da empresa de onde subtraíram uma quantia em dinheiro e os celulares das vítimas. Ainda de acordo com os reféns, ao saíram do escritório os homens ainda teriam disparado nas dependências do posto de combustíveis. Há suspeitas de que mais um ou dois elementos em outra motocicleta estivessem nas imediações dando suporte aos assaltantes” disse o Cabo Urbano.

O policial informou também que a suspeita é de que, depois do assalto, os meliantes tenham fugido pela PI-375 em direção à cidade de Picos.

O Posto PI-375 fica às margens da via estadual, zona leste, e pertence ao casal de empresários Waldenilson Dias e Maria José Dias. O empreendimento foi inaugurado no último domingo (24/09).

Ainda segundo o Cabo Urbano, o mesmo orientou aos proprietários a registrarem Boletim de Ocorrência na Central de Flagrantes em Picos.

O militar pontuou que não há suspeitos e que as diligências no sentido de identificar e prender os elementos estão sendo feitas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Fonte: SantanaHoje