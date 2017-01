Em sessão extraordinária, Câmara empossa Herivelto Bezerra-PMDB vereador de Fronteiras-PI

Na manhã desta terça-feira(03) a Câmara Municipal de Fronteiras, em uma sessão extraordinária, empossou o primeiro suplente Herivelto Ribeiro Bezerra (PMDB) no cargo de vereador. A posse de Herivelto se deu após o vereador Izalberto Luz entrar com um pedido de licença se afastando do cargo para assumir a pasta de Secretário Municipal de Agricultura no 1º escalão do governo da Prefeita Maria José. A cerimonia de posse do suplente, foi presidida pelo presidente da Câmara Gernilson Ricardo Sobrinho.

Maria José fez um pronunciamento durante a cerimonia e, como de costume desejou boa sorte ao professor Herivelto e disse saber da sua capacidade, contando com o seu desempenho. Vários Secretários Municipais já nomeados se fizeram presentes na cerimônia como a Secretária de Educação Verônica Maria,Secretária de Finanças Mariana Ayres o Secretário de Turismo Caio Bezerra, o Secretário de Saúde Alexandre Sampaio, o Secretário de Comunicação Clediomar Sousa, Secretário de Esporte Luiz do Ribeiro, o Secretário de Administração Rubens Batista, a Secretária de Meio Ambiente Célia Alves, o diretor do Hospital Norberto Ângelo Pereira Pedro Luz ,alem de amigos e familiares. Fonte: Lagoa do Rato