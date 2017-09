Em sete dias, Piauí registra 118 novos casos de Chikungunya

O Piauí registrou 118 novos casos de chikungunya em sete dias, conforme os dois últimos boletins epidemiológicos divulgados pela secretaria estadual de Saúde. Do início do ano até a semana passada, foram 5.482 casos notificados em todo o Estado, registrando aumento de 171,3% em relação ao mesmo período de 2016.

As maiores incidências da doença por 100 mil habitantes foram registradas nas cidades de Francinópolis,Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato, Várzea Branca e Luis Correia.

Já em relação a dengue houve diminuição de 6,6% dos casos, bem como a incidência de zika, quando comparados os anos de 2016 e 2017, com 218 e 162, respectivamente.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), a explicação para a redução da dengue e aumento da chikungunya se dá pelo fato da dengue está a mais tempo instalada,

“Então as pessoas que adoeceram por um dos quatro tipos de vírus da dengue, nunca mais adoecem por aquele vírus, mesmo que aquele vírus esteja circulando a pessoa já está imune. Enquanto que a chikungunya é uma doença mais recente, que se instalou há pouco mais de dois anos no Piauí. Assim, toda a população está vulnerável a adoecer pela chikungunya”, disse o epidemiologista Inácio Lima.

Ele ressalta que a Sesapi tem investido em ações de combate ao mosquito e reforça que o papel da população é imprescindível.

“A orientação é redobrar os cuidados, mesmo neste período de estiagem. A redução é consequência do trabalho complementar do Estado com carros fumacê, por exemplo, para esses municípios em pior situação. Contudo, não se resolve problema de mosquito com carro fumacê. O trabalho tem que ser feito pela mão e inteligência humana”, frisa Inácio Lima.

