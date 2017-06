Em três dias, acidentes deixaram 10 mortos e 15 feridos no Piauí

Do início da manhã de sábado (10) até as primeiras horas da manhã de segunda-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 9 acidentes com 10 mortes e pelo menos 15 feridos no Piauí. O inspetor Jonas Mata, da PRF, alerta os motoristas e cita quais cuidados tomar para evitar acidentes nas rodovias do Estado.

“Os últimos três dias foram marcados por tragédias, no período de sábado até segunda-feira. No final de semana foram 8 acidentes, com quatro mortos em diferentes regiões. Houve um acidente com capotamento na cidade de Fronteiras, onde uma pessoa morreu. Houve um acidente em Dom Expedito Lopes, onde uma carreta colidiu com uma motocicleta que pegou fogo. E na manhã de sábado houve um acidente aqui em Teresina e nós observamos, através de imagens divulgadas nas redes sociais, que um dos condutores foi saindo de pista lentamente e possivelmente pode ter tido sono, poderia estar cansado e aí veio o outro veículo no sentido normal e houve essa colisão frontal, ocasionando a morte de um dos condutores”, afirmou.

Segundo o inspetor, um único acidente registrado ontem na BR-135 próximo do município de Bom Jesus, região Sul do Piauí, deixou pelo menos seis pessoas mortas e três feridas. “Houve colisão frontal entre dois veículos [carro de passeio e uma caminhonete]. As informações que nós recebemos das equipes que fizeram atendimento dão conta que um dos veículos, uma caminhonete S10, possivelmente realizou uma manobra irregular de ultrapassagem e provocou essa colisão que vitimou seis pessoas e deixou outras três gravemente feridas”, acrescentou.

Conforme o inspetor, o veículo menor envolvido no acidente na BR-135 vinha com excesso de passageiros. “O veículo de passeio estava com sete passageiros, sendo o condutor e seis como passageiros, quando na verdade deveria levar apenas cinco pessoas. Este veículo levava um reboque e uma moto em cima. Nós tivemos informações de que uma das vítimas é uma criança”, informou.

Balanço de acidentes durante o final de semana

Fiscalizações: 649 veículos fiscalizados 659 pessoas fiscalizadas 325 condutores notificados 11 condutores notificados por dirigir sob efeito de álcool (3 pessoas presas) 36 condutores sem capacete 30 Ultrapassagens irregulares (23 somente em faixa dupla)

Acidentes: 8 acidentes (5 acidentes com feridos, 3 acidentes com mortos) 12 pessoas feridas 4 pessoas mortas.



