Empreendedores do Piauí Shopping Center executam projetos de lojas

Por Batista Pereira

Com uma localização privilegiada, o Piauí Shopping Center deu um dos passos mais importantes na conclusão da construção do empreendimento. Desde o último mês de abril os lojistas puderam visitar os espaços de suas futuras lojas. Mais de 77 empreendedores visitaram a obra do Piauí Shopping Center e após conhecerem cada unidade, já podem dar início às obras internas nas lojas.

O início dessa nova fase dá novo gás ao setor da construção, arquitetura, design de interiores, marcenaria, entre outras áreas essenciais nesta etapa de montagem das lojas, que também já se preparam para as contratações de funcionários. Até sua inauguração, cerca de 2.000 colaboradores terão passado pelas obras do empreendimento. Após a abertura, a previsão é de 1.500 novos postos de trabalho direto e indireto na região.

História de Sucesso

O representante da marca genuinamente picoense, Super Açaí, em recente visita ao Piauí Shopping Center pôde ver de perto o espaço da sua loja. Na oportunidade ele contou que as adaptações necessárias já estão em fase de planejamento.

“Acreditamos que para a expansão da marca é muito bom estarmos aqui no shopping do Araujinho. A região de Picos tinha esta necessidade de um shopping desse porte. O Piauí Shopping Center será o grande diferencial na economia da região e por acreditar na nossa marca própria temos a certeza do sucesso”, disse José Rufino Sobrinho Neto, 27 anos, sócio da Super Açaí, com três lojas no Estado.

Quando o empreendedor José Rufino Neto lançou a sua primeira loja de vendas de açaí, não imaginava que ali se iniciava a realização de um sonho, o forjamento de uma marca que mudaria a vida de sua família. Com três lojas, sendo uma em Picos e duas na capital, Teresina a marca já virou uma franquia e vai alçar vôos mais altos, franqueando novas lojas em todo país.

“Quando começamos com a nossa primeira loja de venda de açaí, foi tanto sucesso que logo passamos para um ponto maior, aqui mesmo no bairro Junco, Zona Leste de Picos. Acreditamos e trabalhamos muito para ampliar e já estamos instalando uma segunda loja em Teresina. Agora já conquistamos mais um degrau que foi a transformação da nossa marca em franquia. Ainda nesse mês de maio, a primeira loja franqueada começará a sua operação e a previsão é de que até o fim do ano, 10 franquias estejam operando em todo país”, conta José Rufino Neto.

Bastante Esperançosa

Para o casal de empreendedores Eva e Eugenio Leôncio, a disponibilidade do ponto representa mais um compromisso cumprido pela direção do Piauí Shopping Center. A lojista disse que o prazo está sendo rigorosamente cumprido e um empreendimento como este tem tudo para dar certo.

“Acredito que vai dar certo, pela própria localização do shopping, que é a que mais cresce na região, e por estar bem próximo do Centro, por já existir outros empreendimentos, como alguns condomínios e por isso eu confio que será sucesso, pois recentemente construímos uma casa aqui perto do Piauí Shopping, além de muitos empregos que serão gerados, então eu estou bastante esperançosa que o nosso empreendimento vai dar certo”, disse Eva Guimarães.

Confiança

Apostando nas referências do Piauí Shopping Center, – que é um empreendimento do empresário picoense, Araujinho -, José Ricardo, Engenheiro Civil, 28 anos, já planeja a sua loja e vai inaugurar em um shopping, a sua própria marca, os Sorvetes TuttyFrio. “Nós estamos bastante confiantes nesse shopping, pois é uma marca da família que já tem uma aceitação de qualidade na cidade e a gente espera corresponder”, confia.



Com residência em Teresina, mas com presença constante na região picoense, José Ricardo sabe que a localização privilegiada do Piauí Shopping é um ponto forte para o sucesso do seu negócio.

“Eu estou muito otimista, pois conheço o tráfego de Picos e sei que é um grande entroncamento rodoviário, eu acredito quer vai ser uma opção, tanto para quem mora na cidade, quanto para quem está só de passagem e tem muita gente que passa por aqui frequentemente e certamente as pessoas vão utilizar e gostar.

“Acredito que como o Piauí Shopping Center está localizado em uma região que mais cresce economicamente, que é a Zona Norte da cidade, próximo do Centro, essa localização facilitará o acesso de todos”, avalia o empreendedor.

Sobre as perspectivas de mercado, José Ricardo analisa que “a questão para ter um negócio hoje é o risco, mas a gente não pode ficar parado, o empreendedor não pode ter medo do mercado e tem que ser otimista. O nosso público é geral não específico, temos uma marca própria que não oferece tanto risco assim”.

Mix do Piauí Shopping Center

O mix de lojas do Piauí Shopping Center vai ser composto por 7 lojas âncoras e megalojas, 4 salas de cinema, 20 operações na praça de alimentação, 1 restaurante, área gourmet e mais de 180 lojas satélites, entres elas várias unidades de relevância nacional e de grifes internacionais, que materializam a proposta em ser um centro de compras que inova pela originalidade, equilíbrio na oferta de diversidade comercial. O equilíbrio também é traduzido em entretenimento, cultura e lazer pensados e propostos para diferentes públicos e potenciais de consumo.