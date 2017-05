Empresa abandona obra do asfaltamento da estrada que liga Picos a Itainópolis

A Construtora Jurema, empresa contratada pelo Governo do Estado para realizar os serviços de recuperação da rodovia estadual PI 254, no trecho entre a BR 407 e a cidade de Itainópolis, desistiu da obra. A informação foi divulgada pelo prefeito de Itainópolis, Paulo Lopes.

Os maquinários que estavam trabalhando na recuperação da rodovia foram recolhidos do canteiro de obras construtura. O fato teve grande repercussão no município e o gestor buscou informações junto ao Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí. Segundo o prefeito, a referida empresa entrou com pedido de desistência de continuar fazendo a referida obra.

“O DER-PI informou também que convocou a empresa Múltipla, segunda colocada na licitação, para manifestar interesse em assumir o encargo de fazer a recuperação asfáltica da rodovia Itainópolis a Picos, o que deverá ocorrer nos próximos dias”, diz o prefeito.

A ordem de serviço havia sido assinada pelo governador Wellington Dias no dia 17 de fevereiro, em solenidade realizada em Picos, com a participação do prefeito Paulo Lopes. Orçada em R$ 8,8 milhões, a obra chegou a ser iniciada dias depois da autorização, mas pouco serviço foi feito. A empresa realizou apenas o alargamento de alguns trechos da rodovia, e paralisou a obra.

A rodovia é a principal via de acesso de cidades como Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelho e Simplício Mendes. O trecho entre a BR 407 e a cidade de Itainópolis, com 40 km de extensão, está tomada por buracos, em péssimas condições de trafegabilidade.

