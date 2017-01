Empresa australiana vai se instalar no Piauí para extração de ferro

A governadora em exercício do Piauí, Margarete Coelho, recebeu, nessa quarta-feira (11), o proprietário da empresa australiana Riverbank Resources Mineração Ltda, Terry Streeter, para a assinatura de protocolo de intenções com o Governo do Estado. A empresa pretende investir no estado, a partir de estudos na região do município de Anísio de Abreu, visando à exploração de minérios como ferro, titânio e vanádio.

A Riverbank Resources é uma grande empresa que atua em projetos de mineração em território baiano, como nos municípios de Jacobina e Miguel Calmon. “No Piauí, a empresa deve se instalar com uma mina extratora e com uma siderúrgica, o que promete gerar emprego e renda para o nosso estado, com responsabilidade social e ambiental. É muito importante esse termo de compromisso, pois garante que o Governo do Piauí vai acompanhar a instalação desse projeto de perto e a empresa, por outro lado, se compromete até 2018 estar instalada gerando os empregos que nós esperamos” explicou Margarethe Coelho.

De acordo com a Secretaria de Estado da Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, o Piauí possui duas grandes reservas de minério de ferro que abrigam, cada, uma faixa de um bilhão de toneladas do produto. Municípios piauienses como Curral Novo, Simões e outros na região de São Raimundo Nonato, como Fartura, São Lourenço e Dirceu Arcoverde também podem fornecer ferro e já atraem empresas siderúrgicas para o estado.

“Já existem duas empresas trabalhando nessa área e agora temos essa, com pesquisas bastante promissoras”, afirma o secretário da Mineração, Luiz Coelho. Para ele, a empresa australiana traz o respaldo de um país referência na pesquisa e na exploração de minérios. “Se estão aqui é porque sabem o que estão fazendo e o que o Piauí tem em seu subsolo, que é um potencial de grande riqueza”, complementou o gestor.

A expectativa do governo e dos setores que investem na extração mineral é de que iniciativas como esta se multipliquem com a conclusão da Transnordestina. A obra, com mais de 1.700 km de ferrovia, liga o município de Eliseu Martins, no Cerrado piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, no Pernambuco.