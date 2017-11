Empresário e amigos são rendidos por bando em chácara do interior de São Julião

Na noite da última quarta-feira (01), por volta das 20 hrs, um empresário e seu grupo de amigos foram rendidos em uma chácara que fica localizada acerca de 12 km da sede da cidade de São Julião-PI.

Segundo informações, a chácara, que fica situada na localidade Bravo, as margens da BR-230, entre o km 63 e o povoado Mandacaru, em São Julião, pertence ao empresário do ramo de móveis, Durval Móveis, do município de São Julião, e na ocasião, o mesmo estava com um grupo de amigos na chácara, onde realizavam uma confraternização, quando foram surpreendidos por um bando de cerca de 5 pessoas, que renderam o mesmo e seus amigos dentro do local.

Informações dão conta de que do bando, todos estavam armados, mas apenas um estava encapuzado, onde os outros quatro não estavam.

Segundo informações, após renderem o empresário Durval e amigos presentes, o bando realizou uma série de ameaças verbais, onde diziam que queriam o dinheiro, e se o empresário não o fizesse, levariam o filho dele, sendo essa uma das séries de ameaças feitas pelo bando.

A partir das informações, acredita-se que o bando tinha a intenção de levar a caminhonete nova do empresário Durval, mas na ocasião, o empresário não estava com a mesma, mas sim, com uma outra caminhonete, uma Chevrolet Silverado, que já era usada.

Após as ameaças, o bando resolveu levar os pertences de cada um dos presentes, como celulares e também dinheiro de todos. Além disso, os suspeitos levaram 3 televisores que eram dos quartos da chácara, e um micro-ondas.

Segundo informações, após terminarem de recolher os pertences das vítimas, o bando deixou todos em um quarto isolado da chácara, e pegaram a caminhonete do empresário que estava no local, usando a mesma para levarem os objetos até outro carro que o bando possuía, e que estava esperando por eles, onde teriam deixado abandonada a poucos km do local do acontecido. Apesar de todo o ocorrido, ninguém ficou ferido.

O GPM de São Julião, juntamente com a 4º companhia de Polícia Militar da cidade de Fronteiras-PI, estão realizando diligências desde a noite do acontecido, em busca de pistas que levem até o bando.

Casos parecidos

O crime possui características parecidas com a de um bando que vêm atuando na região de São Julião, onde assaltaram uma residência na mesma localidade no sábado (02/09), na parte da noite.

Na oportunidade, foram levados da casa de um casal, um agricultor e uma professora, um carro, três motos, celulares e aparelhos domésticos. Esse ocorrido, fica a poucos km da chácara, na mesma localidade Bravo.

A localidade Bravo fica as margens da BR-230, que liga o KM 63, sentido ao estado do Ceará. Muitas pessoas têm adquirido residências e chácaras pelo local, onde acabam acontecendo fatos como esses.

