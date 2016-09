Empresário Elias Gomes morre aos 61 anos no bairro Ipueiras

Veio a óbito, por causas naturais, na madruga deste domingo (25) o empresário, Elias Gomes de Sousa, de 61 anos. Segundo a família, ele sofria de problemas cardíacos e de pressão alta. O corpo de Elias Gomes foi encontrado por familiares na casa em que residia no bairro Ipueiras, por volta das 02h00min.

Familiares informaram que ao lado dele foi encontrado um aparelho de medir pressão arterial. Diante disso a suspeita da família é que o empresário passou mal e faleceu possivelmente vítima de problemas cardíacos. Ainda conforme os parentes, Elias Gomes já havia passado por diversas cirurgias de ponte de safena.

O corpo está sendo velado na Rua Maria Alvina, Nº 85, no bairro Ipueiras. A partir das 15hmin o corpo será levado para o Rancho Tamarindo, no bairro Samambaia e em seguida para o Povoado Tombador, município de Itainopólis. Seu sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (26), a por volta de 08h00min no cemitério do Povoado Tombador.

Natural do Tombador, em Itainópolis, Elias Gomes de Sousa chegou a Picos ainda novo. Inicialmente ele trabalhou no Cartório do 2º Ofício. Em seguida prestou serviços na Conavel, revenda de veículos, e depois na Dipivel, concessionária Mercedes. Depois da experiência na venda de veículos ele abriu o próprio negócio, a Central Veículos. Atualmente o empresário era proprietário do Rancho Tamarindo.

Elias Gomes era casado com a psicóloga, Márcia de Sousa Gomes Batista. Ele tinha dois filhos: o administrador de empresas, Ítalo Roberto e a psicóloga, Érica Ravena.

