Empresários acreditam que Piauí Shopping transformará comércio

Sob forte expectativa na macrorregião de Picos aguarda-se a conclusão das obras e a abertura do Piauí Shopping Center com previsão de ser inaugurado em Picos no ano de 2017.

Imponente, moderno, dinâmico e arrojado, os 180 lojistas empreendedores do Piauí Shopping vêem o investimento como grande promessa de um novo paradigma no comércio da região que abriga uma população de 300 mil habitantes.

“Eu acredito muito”

Prova disso, é o empresário José Rivaldo de Sousa, gerente geral das Óticas Riveliny que participou desde o início das reuniões de empreendedores e adquiriu uma loja por acreditar nesse novo projeto comercial da região picoense.

O empresário analisa que o cliente busca conforto e comodidade e o Piauí Shopping vai atrair as pessoas que querem especialmente estacionamento, pois Picos é uma cidade localizada entre um rio e um morro e não há espaços para isso.

“Eu acredito muito e isso foi o que nos levou a empreender nessa área de shopping, então, nós não queremos ficar de fora por que é uma tendência nacional e a gente se sente quase na obrigação de ir, pois o shopping tem uma grande vantagem por ser totalmente climatizado e também pela proximidade com o centro da cidade”, declara Rivaldo Sousa.

Ele se diz impressionado e confiante com a obra do Piauí Shopping, em especial a praça de alimentação, segundo ele a confiança no projeto por parte dos lojistas empreendedores é latente pela de lojas que já foram comercializadas.

“Nós estamos animados”

Especializada em brinquedos nacionais e importados, a loja Dinolândia, com sede na capital do estado também irá disponibilizar os seus produtos no Piauí Shopping. Para o gerente comercial, Mário Sérgio Magalhães, a cidade de Picos vem crescendo bastante pelo grande potencial econômico, por sua localização e vocação para os negócios e isso motivou a empresa em investir na região com a aquisição de uma loja no shopping.

“O Piauí Shopping tem a cada dia nos surpreendido, nós estamos bem animados e a cada dia estamos impressionados com a qualidade da obra e com a entrega da loja, pois foi prometido algo e vai ser entregue coisa bem melhor. Nossa loja além do brinquedo, nós trabalhamos muito forte com a questão do atendimento e da indicação de cada produto para que o cliente saia da loja satisfeito e bem esclarecido sobre o que está comprando” explica o gerente.

Mário Sérgio enfatiza que um dos fatores que mais o motivou a adquirir uma loja foi a localização, que é nobre pela proximidade com o Centro da cidade facilitando o acesso das pessoas e também pela climatização total do espaço.

“Picos é uma cidade de clima quente e a climatização total da área trará mais conforto e também a quantidade de lojas já comercializadas, além do know how do grande idealizador desse projeto, o empresário Araujinho, que só faz as coisas bem feitas, são fatores que fazem com que esse shopping tenha um destaque e um diferencial com relação aos outros”, comemora.

“Terei um negócio próprio”

Para o empreendedor Ronaldo Sobreira Leal, a primeira impressão que tem quando transita pela rodovia federal em frente à obra do Piauí Shopping sempre é boa. Ele analisa que aqui será um shopping com as dimensões de uma cidade do porte de Picos, mas com todos os atrativos de um shopping de uma capital.

Ronaldo Sobreira adquiriu um quiosque e pensava em locá-lo, mas após participar do workshop realizado no mês passado, percebeu que com a abertura do shopping no ano que vem está decidido em empreender com um negócio próprio.

“Inicialmente a minha intenção era alugar o meu quiosque, mas com o andamento das obras e dependendo das oportunidades, talvez nós iremos colocar um negócio próprio”, declara.

O empreendedor é outro que mostrou-se impressionado com o projeto arquitetônico e disse que percebeu quão é a preocupação ambiental e a qualidade do material usado na obra.

“Esse shopping é coisa de primeiro mundo, tudo aqui é de primeira qualidade, percorri a parte superior onde fica área de serviços e o material empregado lá é de boa qualidade, percebi a preocupação com o meio ambiente, pois até a água da chuva será canalizada para uma cisterna e no período de estiagem será usada nos banheiros e na jardinagem”, enfatiza Ronaldo Sobreira.

Reportagem Batista Pereira