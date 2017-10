A fase classificatória do Campeonato do Picoense de futebol amador 2017 chega ao fim, na noite desta quarta-feira(25), no Estádio Helvidio Nunes de Barros. As equipes do Morro Grande e Peladeiros fecharam a última rodada da etapa inicial do torneio. O resultado do placar teve o seguinte placar; Morro Grande 6 x 2 Peladeiros. Para próxima fase do torneio se classificaram 16 equipes.

Confira tabela de classificação:

Por: Karleusa Costa – Revisão: Daniel Holanda