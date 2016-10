ENEM 2015: Escolas piauienses entre os 102 melhores do país

O MEC (Ministério da Educação) divulgou os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2015 por Escola nesta terça-feira (4). Essas notas ajudam a saber como é o desempenho dos alunos de cada escola e, assim, avaliar também o ensino oferecido por ela.

O Enem é composto de uma redação e de 180 perguntas com alternativas –estas cobram conteúdo em 4 áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas). As notas das escolas são calculadas com base no desempenho dos alunos que fizeram a prova.

Ranking

As escolas desta lista foram classificadas de acordo com a média simples das notas das escolas nas 4 áreas do conhecimento (somando-se as notas e as dividindo por 4). Não foi considerada a nota da redação. Só entraram nesta lista escolas que obtiveram 60% ou mais de índice de permanência. Ou seja, escolas em que, pelo menos, 60% dos alunos estudaram os três anos do ensino médio por lá. A lista contém 102 escolas porque as escolas em 101º e 102º lugares têm notas muito próximas à que fica na 100ª colocação.

1º OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 751,29

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 41 / Alunos participantes: 41

2º INST DOM BARRETO (Teresina/PI)

MÉDIA GERAL: 717,82

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 129 / Alunos participantes: 124

3º FIBONACCI COLEGIO (Ipatinga/MG)

MÉDIA GERAL: 714,94

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 44 / Alunos participantes: 43

4º VERTICE COLEGIO UNIDADE II (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 710,68

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 77 / Alunos participantes: 75

5º FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL (Fortaleza/CE)

MÉDIA GERAL: 708,16

Rede: Privada

NSE*: Alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 95 / Alunos participantes: 90

6º COLEGIO IPIRANGA (Petrópolis/RJ)

MÉDIA GERAL: 706,93

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 44 / Alunos participantes: 41

7º MOBILE COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 706,69

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 146 / Alunos participantes: 124

8º COLEGIO SANTO ANTONIO (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 706,49

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 256 / Alunos participantes: 251

9º COLEGUIUM (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 705,38

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 25 / Alunos participantes: 25

10º COL OLIMPO (Brasília/DF)

MÉDIA GERAL: 704,95

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 77 / Alunos participantes: 73

11º COLEGIO SANTA MARCELINA (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 701,61

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 55 / Alunos participantes: 55

12º COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO – NOVA FLORESTA (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 698,62

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 188 / Alunos participantes: 185

13º COLEGIO COGNITIVO (Recife/PE)

MÉDIA GERAL: 695,68

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 84 / Alunos participantes: 84

14º COLEGIO POSITIVO ENSINO MEDIO – SEDE (Curitiba/PR)

MÉDIA GERAL: 694,13

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 67 / Alunos participantes: 62

15º COLEGIO SANTO AGOSTINHO (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 693,98

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 283 / Alunos participantes: 276

16º COL DE SAO BENTO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 693,81

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 75 / Alunos participantes: 74

17º EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI (Teresina/PI)

MÉDIA GERAL: 692,72

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 65 / Alunos participantes: 65

18º OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO (Mogi das Cruzes/SP)

MÉDIA GERAL: 690,85

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 50 / Alunos participantes: 50

19º COLEGIO SANTO AGOSTINHO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 690,62

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 165 / Alunos participantes: 163

20º COL DE APLICACAO DA UFV – COLUNI (Viçosa/MG)

MÉDIA GERAL: 690,52

Rede: Federal

NSE*: Alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 160 / Alunos participantes: 154

21º UFSM – COLEGIO POLITECNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA MARIA (Santa Maria/RS)

MÉDIA GERAL: 690,26

Rede: Federal

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 34 / Alunos participantes: 34

22º COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA (Nova Lima/MG)

MÉDIA GERAL: 689,98

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 87 / Alunos participantes: 82

23º COLEGIO WR (Goiânia/GO)

MÉDIA GERAL: 688,2

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 286 / Alunos participantes: 278

24º SANTA CRUZ COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 688,12

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 233 / Alunos participantes: 204

25º COLEGIO LEROTE LTDA (Teresina/PI)

MÉDIA GERAL: 687,7

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 20 / Alunos participantes: 20

26º COLEGIO SANTO INACIO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 684,38

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 231 / Alunos participantes: 229

27º COLEGIO HELYOS (Feira de Santana/BA)

MÉDIA GERAL: 684,15

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 46 / Alunos participantes: 44

28º LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 683,99

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 38 / Alunos participantes: 38

29º BANDEIRANTES COLEGIO EFM (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 683,5

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 486 / Alunos participantes: 431

30º PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II (Valinhos/SP)

MÉDIA GERAL: 681,99

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 78 / Alunos participantes: 63

31º ANGLO – LEONARDO DA VINCI COLEGIO (Taboão da Serra/SP)

MÉDIA GERAL: 681,77

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 14 / Alunos participantes: 13

32º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA (Vitória/ES)

MÉDIA GERAL: 681,37

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 30 / Alunos participantes: 30

33º VILLARE COLEGIO (São Caetano do Sul/SP)

MÉDIA GERAL: 679,5

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 28 / Alunos participantes: 26

34º LEONARDO ANGLO COLEGIO (Barueri/SP)

MÉDIA GERAL: 679,29

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 70 / Alunos participantes: 62

35º COLEGIO EQUIPE (Recife/PE)

MÉDIA GERAL: 679,2

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 98 / Alunos participantes: 95

36º INSTITUTO GAYLUSSAC – ENS FUNDAMENTAL E MEDIO (Niterói/RJ)

MÉDIA GERAL: 678,27

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 74 / Alunos participantes: 72

37º COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE (Recife/PE)

MÉDIA GERAL: 677,84

Rede: Federal

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 57 / Alunos participantes: 55

38º LICEU JARDIM (Santo André/SP)

MÉDIA GERAL: 677,53

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 97 / Alunos participantes: 93

39º COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 677,42

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 114 / Alunos participantes: 114

40º COLEGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUA (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 676,52

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 74 / Alunos participantes: 72

41º EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO (São José dos Campos/SP)

MÉDIA GERAL: 676,34

Rede: Privada

NSE*: Alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 160 / Alunos participantes: 160

42º COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO (Nova Friburgo/RJ)

MÉDIA GERAL: 676,13

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 23 / Alunos participantes: 23

43º AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 675,81

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 259 / Alunos participantes: 252

44º COLEGIO LOYOLA (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 674,99

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 172 / Alunos participantes: 164

45º ALBERT SABIN COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 674,87

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 134 / Alunos participantes: 125

46º COLEGIO SANTO AGOSTINHO – NL (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 674,33

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 192 / Alunos participantes: 191

47º ETAPA COLEGIO (Valinhos/SP)

MÉDIA GERAL: 674,23

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 154 / Alunos participantes: 146

48º COLEGIO SANTA DOROTEIA (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 672,81

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 179 / Alunos participantes: 166

49º COLEGIO CIENCIAS APLICADAS (Natal/RN)

MÉDIA GERAL: 672,79

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 70 / Alunos participantes: 70

50º MATER AMABILIS COLEGIO (Guarulhos/SP)

MÉDIA GERAL: 672,64

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 98 / Alunos participantes: 95

51º ANBEAS – COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS (Teresina/PI)

MÉDIA GERAL: 672,45

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 101 / Alunos participantes: 95

52º CE LEONARDO DA VINCI (Vitória/ES)

MÉDIA GERAL: 672,42

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 99 / Alunos participantes: 94

53º SAO CARLOS INSTITUTO EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO (São Carlos/SP)

MÉDIA GERAL: 670,63

Rede: Privada

NSE*: Sem informação

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 31 / Alunos participantes: 31

54º OBJETIVO JUNIOR COLEGIO (Taubaté/SP)

MÉDIA GERAL: 669,8

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 20 / Alunos participantes: 20

55º UIRAPURU COLEGIO (Sorocaba/SP)

MÉDIA GERAL: 668,9

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 77 / Alunos participantes: 70

56º COLEGIO ACESSO (Feira de Santana/BA)

MÉDIA GERAL: 668,85

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 61 / Alunos participantes: 59

57º PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO (Campinas/SP)

MÉDIA GERAL: 668,84

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 46 / Alunos participantes: 46

58º SIDARTA COLEGIO (Cotia/SP)

MÉDIA GERAL: 668,39

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 16 / Alunos participantes: 13

59º COL IMPULSO (Sete Lagoas/MG)

MÉDIA GERAL: 668,22

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 101 / Alunos participantes: 99

60º COLEGIO SANTA CATARINA (Juiz de Fora/MG)

MÉDIA GERAL: 668

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 149 / Alunos participantes: 146

61º COLEGIO LUMIERE (Dourados/MS)

MÉDIA GERAL: 667,84

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 36 / Alunos participantes: 33

62º COLEGIO BERTONI (Foz do Iguaçu/PR)

MÉDIA GERAL: 666,98

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 63 / Alunos participantes: 51

63º LEONARDO DA VINCI COLEGIO ANGLO (Osasco/SP)

MÉDIA GERAL: 666,58

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 69 / Alunos participantes: 67

64º ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO (Fortaleza/CE)

MÉDIA GERAL: 666,07

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 216 / Alunos participantes: 209

65º COL MARILIA MATTOSO (Niterói/RJ)

MÉDIA GERAL: 665,78

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 22 / Alunos participantes: 22

66º RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 665,26

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 54 / Alunos participantes: 54

67º ETAPA COLEGIO DE EFM (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 664,9

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 516 / Alunos participantes: 488

68º ESCOLA SAO DOMINGOS (Vitória/ES)

MÉDIA GERAL: 664,34

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 102 / Alunos participantes: 97

69º COLEGIO SAO VICENTE DE PAULO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 663,9

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 102 / Alunos participantes: 102

70º GERMINARE ESCOLA (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 662,97

Rede: Privada

NSE*: Sem informação

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 72 / Alunos participantes: 68

71º ANGLO LEONARDO DA VINCI COLEGIO (Carapicuíba/SP)

MÉDIA GERAL: 662,8

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 21 / Alunos participantes: 20

72º COLEGIO SANTO AGOSTINHO-UNIDADE CONTAGEM (Contagem/MG)

MÉDIA GERAL: 661,76

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 83 / Alunos participantes: 80

73º COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 661,58

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 200 / Alunos participantes: 197

74º POLIEDRO COLEGIO (São José dos Campos/SP)

MÉDIA GERAL: 661,07

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 452 / Alunos participantes: 413

75º COLEGIO JAO LTDA (Goiânia/GO)

MÉDIA GERAL: 660,96

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 72 / Alunos participantes: 70

76º CENTRO EDUCACIONAL LOGOS LTDA (Nova Iguaçu/RJ)

MÉDIA GERAL: 660,83

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 23 / Alunos participantes: 22

77º CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA – ROMUALDO (Natal/RN)

MÉDIA GERAL: 660,81

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 104 / Alunos participantes: 99

78º ESCOLAS IDAAM (Manaus/AM)

MÉDIA GERAL: 659,29

Rede: Privada

NSE*: Alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 25 / Alunos participantes: 23

79º ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (Barbacena/MG)

MÉDIA GERAL: 659,14

Rede: Federal

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 144 / Alunos participantes: 139

80º COLEGIO DELTA – ANAPOLIS (Anápolis/GO)

MÉDIA GERAL: 658,89

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 111 / Alunos participantes: 101

81º COLEGIO VISAO (Goiânia/GO)

MÉDIA GERAL: 658,36

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 300 / Alunos participantes: 279

82º MAGNO COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 658,28

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 41 / Alunos participantes: 39

83º PALMARES COLEGIO EFM (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 657,88

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 75 / Alunos participantes: 61

84º COLEGIO PROCAMPUS (Teresina/PI)

MÉDIA GERAL: 657,64

Rede: Privada

NSE*: Alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 16 / Alunos participantes: 14

85º COL FRANCO BRASILEIRO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 657,1

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 56 / Alunos participantes: 55

86º COL TERESIANO (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 657,09

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 77 / Alunos participantes: 75

87º COLEGIO PH (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 656,99

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 254 / Alunos participantes: 241

88º COLEGIO ANCHIETA (Salvador/BA)

MÉDIA GERAL: 656,96

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 326 / Alunos participantes: 315

89º SAO PAULO ETEC DE (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 656,62

Rede: Estadual

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 160 / Alunos participantes: 154

90º COLEGIO FAZER CRESCER – ENSINO MEDIO (Recife/PE)

MÉDIA GERAL: 656,52

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 41 / Alunos participantes: 38

91º COLEGIO UNIAO DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO – COOPEC TC (Três Corações/MG)

MÉDIA GERAL: 656,4

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 34 / Alunos participantes: 34

92º COL ANDREWS (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 656,03

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 46 / Alunos participantes: 46

93º ESCOLA PARQUE (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 655,72

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 121 / Alunos participantes: 118

94º PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 655,02

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 174 / Alunos participantes: 143

95º COLEGIO SANTA MARIA CORACAO EUCARISTICO (Belo Horizonte/MG)

MÉDIA GERAL: 654,84

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 91 / Alunos participantes: 85

96º MONTEIRO LOBATO COLEGIO (Mogi Guaçu/SP)

MÉDIA GERAL: 654,82

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 21 / Alunos participantes: 18

97º ESC SERVITA REGINA PACIS (Carangola/MG)

MÉDIA GERAL: 654,74

Rede: Privada

NSE*: Alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 14 / Alunos participantes: 14

98º ESC MODELAR CAMBAUBA (Rio de Janeiro/RJ)

MÉDIA GERAL: 654,65

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 55 / Alunos participantes: 53

99º LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO (Jundiaí/SP)

MÉDIA GERAL: 654,31

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 119 / Alunos participantes: 116

100º CED SIGMA (Brasília/DF)

MÉDIA GERAL: 654,22

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: De 60% a 80%

Total de alunos: 408 / Alunos participantes: 390

101º COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA (Campinas/SP)

MÉDIA GERAL: 654,09

Rede: Privada

NSE*: Muito alto

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 78 / Alunos participantes: 72

102º VITAL BRAZIL COLEGIO (São Paulo/SP)

MÉDIA GERAL: 654

Rede: Privada

NSE*: Sem informação

Índice de permanência: 80% ou mais

Total de alunos: 49 / Alunos participantes: 45

