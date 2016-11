O primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi realizado neste sábado (5). Os candidatos tiveram até 4h30 para responder 90 questões de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. Veja abaixo o gabarito extraoficial e resolução comentada feita pelos professores do Ari de Sá.

O gabarito oficial deve ser divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) até o dia 9 de novembro.

