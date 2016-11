Enem 2016: Candidatos iniciam o primeiro dia de provas em Picos

Em Picos, neste momento milhares de estudantes estão fazendo a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Vários candidatos chegaram cedo aos seus locais de provas para não correr o risco de ficar sem fazer o exame.

Neste sábado (5) os portões foram abertos às 11h, fecharam às 12h e as provas tiveram início às 12h30. As provas de hoje são compostas por 45 questões objetivas de ciências da natureza e suas tecnologias e outras 45 de ciências humanas e suas tecnologias. A duração total é de 4h30 neste primeiro dia.

Durante toda a manhã de hoje a movimentação foi grande em Picos de candidatos, tanto da cidade, como oriundos de municípios vizinhos para a realização do Enem.

Na Escola Normal Oficial de Picos, um grande número de alunos se aglomeram em frente a escola esperando a abertura dos portões. Assim que foram abertos os candidatos, portando o cartão de confirmação do local da prova; caneta, água e alimentos, entraram no colégio e se dirigiram até suas respectivas salas à espera dos cadernos de prova.

Enem no Piauí

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Piauí 198.234 estudantes estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano. No entanto, por conta das ocupações em alguns locais de prova, o exame teve que ser adiado para 1.912 candidatos no estado.