Enem 2017 encerra nesta sexta e não terá prorrogação de inscrição

Os estudantes interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano têm até as 23h59 desta sexta-feira (19) para fazer sua inscrição. Ao G1, a assessoria de imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou que o prazo não será prorrogado.

O órgão lembrou ainda que o número de inscritos do Enem não é igual ao número de participantes confirmados no exame, já que, após fazer a inscrição, quem não receber isenção na taxa terá que pagar no banco os R$ 82 para confirmar sua participação. O prazo para pagar a taxa termina no dia 24 de maio.

O Inep diz que o sistema de inscrições segue funcionando sem percalços. Para participar do Enem, é preciso acessar o site www.enem.inep.gov.br/participante. Veja no vídeo abaixo o passo a passo para se inscrever, ou siga aqui as orientações detalhadas.

Enem 2017: veja o passo a passo para se inscrever

Ritmo de inscrições

Neste ano, o número de inscritos no Enem deve ter uma queda de mais de 20% em relação ao da edição 2016. A mudança, porém, já é esperada, e o motivo principal é o fato de que o Enem não poderá mais ser usado para obter o certificado de conclusão do ensino médio. No ano passado, mais de um milhão de jovens e adultos se inscreveram no exame com esse propósito. O governo federal tem uma estimativa de que o número de inscritos no Enem 2017 seja de cerca de 7 milhões.

Até as 19h desta quarta-feira (17), o sistema registrava 4.856.314 inscrições, segundo balanço parcial. O ritmo de inscritos durante o dia foi de cerca de 21 mil por hora, ou 356 por minuto.

Em comparação com dias anteriores, o volume de inscrições aumentou, mas não chegou perto dos dois primeiros dias em que o sistema começou a receber os cadastros. Nas primeiras 24 horas, foram registradas 863.076 inscrições, com uma média de 35.962 inscrições por hora e 599 novos candidatos por minuto. Já no segundo dia de inscrições essa média caiu para 29.507 novos inscritos a cada hora, ou 492 inscrições por minuto.

Durante o fim de semana (dias 13 e 14), a velocidade de novos inscritos caiu consideravelmente. Desde segunda-feira (15), o ritmo tem aumentado, mas ainda não se aproximou dos números do início do período.

