Enem: candidatos no Piauí devem ficar atentos ao horário da prova

Candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Piauí devem ficar atentos para não chegar atrasado no dia da prova. No Estado, os portões abrem às 11h e fecham meio-dia devido ao horário de verão. Já as provas começam, impreterivelmente, às 12h30.

O superintendente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ellen Gera, faz um alerta para quem vai fazer o Exame fora da cidade onde reside.

“No Piauí, as provas serão aplicadas em apenas 32 municípios e o ideal é que o candidato esteja no local um dia antes no Exame”, orienta.

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos: nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro domingo (5) serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo domingo (12), vão ser realizadas as provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e 30 minutos de duração. Nos dois dias, o candidato que sair da sala em até duas horas após o início da prova terá sua nota zerada.

O que levar

No dia do exame é obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação com foto. Pode ser a carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de reservista ou passaporte. Não serão aceitas cópias, nem mesmo as autenticadas. Carteira de estudante não é considerado documento oficial. Se o candidato perdeu o documento ou teve o documento roubado, deverá apresentar um Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro domingo de aplicação.

Outro item obrigatório é caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. O cartão de comprovação de inscrição, que deve ser impresso na página do Enem, não é obrigatório, mas é recomendável levar para ter acesso mais fácil a dados como o local e a sala da prova.

