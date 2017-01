A Engipec Home Center lança mais uma super promoção que é a “Reforma dos Sonhos”, que dará ao cliente uma reforma completa da sua casa!

Para participar da promoção é simples: nas compras a partir de R$ 200,00 ( duzentos reais), o cliente recebe um cupom para participar do sorteio.

O ganhador da promoção receberá uma reforma na sua casa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a Engipec Home Center irá fazer a reforma do jeito que o cliente escolher dentro do orçamento da promoção.

O sorteio será realizado no dia 18 de março na Engipec Home Center, na Avenida Senador Helvídio Nunes, no Bairro Catavento em Picos, e terá cobertura ao vivo pelas emissoras de rádio e toda imprensa picoense.