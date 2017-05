Entidades lançam Conselho de Segurança de Picos

Foi lançado no último dia 19 de abril o Conselho de Segurança de Picos (CONSEG). Durante a solenidade de lançamento, foi realizada a fundação do estatuto e da diretoria. O evento aconteceu na sede da OAB de Picos.

A solenidade contou com a presença do comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Viana, que exercerá a função de presidente do CONSEG, e demais instituições locais que são membros natos do Conselho – Rotary Club, Conselho Tutelar, Observatório Social, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Maçonaria, CDL, Prefeitura Municipal e OAB de Picos. ⁠⁠⁠⁠

De acordo com o tenente PM Xavier, o conselho tem como objetivo discutir e apresentar soluções concernentes a área de Segurança Pública. “Vamos fomentar junto com a sociedade local projetos, diretrizes e metas a serem aplicadas na cidade de Picos”, disse.

Xavier informou ainda que o projeto será levado para Câmara Municipal para apreciação e aprovação dos vereadores.