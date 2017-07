Evento que reconhece os melhores de 2016 em Picos, Marcas Vitoriosas, premiou seus vencedores na noite de ontem, sábado, no Espaço Fátima Sá Eventos.

A premiação foi um importante momento de reconhecer publicamente cada profissional ou marca nas suas mais diferentes atividades. O Marcas Vitoriosas é prêmio inspirado no Oscar. “Os Melhores de 2016” teve a primeira fase que foi a de indicação por categoria, e a segunda, que foi de votação através do site www.wedsonbezerra.com

De acordo com Wedson Bezerra, o projeto Marcas Vitoriosas vai muito além da premiação dos melhores do ano. Além dos guias impresso e online a serem lançados brevemente, serão desenvolvidos paralelamente outros projetos, como uma feira de negócios e oportunidades – a 1ª ExpoMarcas, além do programa Empresa Vitoriosa, que irá levar capacitação especializada a todos os parceiros.

MARCAS VITORIOSAS PREMIA SEUS VENCEDORES

O idealizador do prêmio, Wedson Bezerra, agradeceu a participação de todos, inclusive de parceiros como a Body Desenvolvimento, responsável pela criação do sistema de votação online.

Empresários e autoridades prestigiaram a solenidade. Wedson em seu discurso de abertura, falou da possibilidade de levar o prêmio para outras regiões.

A premiação foi um importante momento de reconhecer publicamente cada profissional ou marca nas suas mais diferentes atividades. O Marcas Vitoriosas é prêmio inspirado no Oscar. “Os Melhores de 2016” teve a primeira fase que foi a de indicação por categoria, e a segunda, que foi de votação através do site www.wedsonbezerra.com

Fotos: Genilson Rodrigues e Texto: Gean Carvalho