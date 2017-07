Entrega do prêmio Marcas Vitoriosas acontece neste sábado em Picos

Acontece logo mais à noite, a partir das 19 horas, no espaço Fátima Sá, em Picos, a cerimônia de entrega do prêmio Marcas Vitoriosas, aos melhores do ano de 2016. O evento será prestigiado por autoridades políticas, empresariais e profissionais autônomos, que foram eleitos através de votação online e que contou com mais de 18 mil votantes e 480 mil votos computados. Segundo o coordenador do projeto, Wedson Bezerra Pereira, a campanha superou todas as expectativas – “Não imaginava que alcançaria esse sucesso extraordinário logo em sua primeira edição”- comemora.

A votação eletrônica para escolha dos melhores profissionais e empresas de 2016 aconteceu através do site www.wedsonbezerra.com nos meses de janeiro a março deste ano, e mobilizou milhares de pessoas, principalmente através das redes sociais, contabilizando quase vinte mil participantes, ou seja, uma pessoa por residência de Picos. Os resultados finais continuam disponíveis para consulta pública. O sistema de votação foi desenvolvido pela Body Desenvolvimento, empresa que tem à frente os analistas de sistemas José Roberto e Anderson Arraes.

De acordo com Wedson Bezerra, o projeto Marcas Vitoriosas vai muito além da premiação dos melhores do ano. Além dos guias impresso e online a serem lançados brevemente, serão desenvolvidos paralelamente outros projetos, como uma feira de negócios e oportunidades – a 1ª ExpoMarcas, além do programa Empresa Vitoriosa, que irá levar capacitação especializada a todos os parceiros.