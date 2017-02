Equipamentos de segurança ajudam a proteger residências e comércios de criminosos

A cidade Picos vem registrando cada vez mais assaltos, arrombamentos e outras modalidades criminosas que deixam os moradores assustados. Para inibir a ação dos criminosos, é necessário que a população invista em sistemas de segurança que irão ajudar a proteger residências e estabelecimentos comerciais. O uso dos equipamentos de segurança é aprovado pelas autoridades em segurança do município para que coíbam a ação dos criminosos.

Em Picos, os moradores podem encontrar esses equipamentos na Clímax, loja especializada na venda e instalação de sistemas de segurança. A empresa fica localizada na Rua Frei Ibiapina, nº 367, no bairro Bomba.

A loja é revendedora autorizada da linha Intelbras, marca líder em equipamentos de segurança.

A Clímax dispõe desde câmeras que capturam imagens em HD, com capacidade de gravação por até 90 dias sem interrupção, além de centrais de alarme que são acionadas por aplicativo ou mensagem via celular, em qualquer lugar do planeta.

Outros equipamentos da Intelbras estão disponíveis na loja, como: videoporteiro, que encaminha a chamada para o celular, assim mesmo quando não se está em casa; Interfone e Sistemas de SFV com Imagens.

Sistema de Monitoramento Público

A Clímax oferece ainda um moderno sistema de monitoramento público realizado através de câmeras com a mais alta tecnologia, como a speed down com visualização em 360 graus e aproximação em até 4km de distância, tecnologia que proporciona a Polícia Militar uma ferramenta precisa de monitoramento em avenidas de acesso com grandes fluxo de pessoas. Além disso, uma central é instalada para que toda cidade esteja diante dos seus olhos, tudo gravado 24 horas por dia.

O sistema de monitoramento oferecido pela Clímax dispensa o uso de cabeamento, por isso é muito mais econômico e eficaz de que os outros sistemas oferecidos no mercado atual.

O cliente pode solicitar a visita de um técnico da loja sem compromisso nenhum. Os equipamentos são em preços acessíveis.

VEJA MAIS EQUIPAMENTOS DA CLIMAX