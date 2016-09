Equipe picoense de vôlei vence amistoso contra Oeiras

O time picoense do PVC (Pedrinhas Voleibol Clube) derrotou a equipe de Oeiras pelo placar de três sets a um, em jogo amistoso disputado sábado, 24, no Ginásio de Esportes Santaninha, localizado na primeira capital do Piauí.

O confronto começou com o PVC na frente vencendo o primeiro set, os donos da casa lideraram o segundo e conseguiram empatar a partida. O terceiro set foi o mais disputado do confronto. Os picoenses levaram a melhor com dois saques precisos que desestabilizaram a defesa oeirense no encerramento da parcial.

O quarto set começou com Oeiras na frente abrindo boa vantagem, com seguidos erros da equipe picoense. Na metade do set, o PVC conseguiu mais uma vez quebrar o passe do time adversário e retomar a dianteira no placar. Com uma largada de segunda do levantador Walter, o clube da terra do mel fechou o set e o jogo.

O destaque da partida pelo PVC foi o ponteiro Rômulo, jogador mais regular e maior pontuador do jogo. Pelo lado de Oeiras, o jogador com melhor desempenho foi levantador Gilberto, com boas largadas de segunda e bolas rápidas pelo meio de rede.

O PVC é o atual campeão picoense de voleibol. A equipe derrotou na final o time de Ipueiras, que havia conquistado o bicampeonato do torneio (2014-2015).

Por Francisco Rodrigues

Fotos: Nina Mel