Érica Diniz anima segunda noite do Carnaval de Picos 2017; Veja fotos!

A segunda noite do carnaval picoense teve como principal atração à cantora Érica Diniz. Com músicas em ritmos carnavalescos, Érica animou os foliões. Uma multidão esteve presente na Avenida Beira Rio para prestigiar o Picos Folia 2017.

A festa iniciou nessa segunda-feira (27) com a banda picoense Forró Tô na Farra, em seguida Érica Diniz e o cantor Edy Sacana fechou a noite.

O Picos Folia está sendo marcado pela tranquilidade durante os dois dias de festa no corredor da folia. Os vendedores nas suas barracas também estão lucrando com a festa de momo, com a venda de bebidas e comidas típicas da região.

O prefeito Padre Walmir também esteve presente na segunda noite de carnaval e afirmou que o folião picoense está participando da festa de momo com muita alegria e responsabilidade. “Estamos vendo um carnaval tranquilo, cheio de alegria e com muita festa. Esperamos que amanhã seja assim também e vamos fechar o carnaval com tranquilidade”, disse.

O Picos Folia prossegue nesta terça-feira (28) com a apresentação de Swing Top, Axé Cleteiros e Cristiano Pipow.