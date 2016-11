Escola do Junco sedia Projeto “Educação para o Trânsito nos Bairros” neste sábado, 12

O bairro Junco sediará neste sábado, 12, o Projeto “Educação para o Trânsito nos Bairros: Um pacto pela vida no trânsito de Picos”. A ação educativa que está em sua 6ª edição será realizada na Unidade Escolar Mário Martins, de 08h00 às 11h00, e contará com a presença do Corpo de Bombeiros, 3º BEC, Sest/Senac, Serest, Polícia Rodoviária Federal, UFPI, UESPI, dentre outras instituições parceiras.

O Projeto que já percorreu os bairros Centro, Morada do Sol, Cohab, Pedrinhas e Boa Vista vem trabalhando a conscientização e as regras de como o cidadão deve se comportar no trânsito, evitando assim os temidos acidentes. A política de conscientização está voltada para crianças das escolas visitadas, pais e a comunidade.

“Observo que nesses dois anos de trabalho do Projeto Trânsito Seguro a cidade deu uma mudada. Percebemos isso, a redução do no número de ocorrências de acidentes de trânsito, questão de cerca de 90%”, frisou a capitã do Corpo de Bombeiros de Picos, Ana Cléia Diniz.

A capitã Ana Cléia Diniz comentou ainda que a Escola Mário Martins já vem preparando desde a última quarta-feira, 09, várias atividades alusivas ao Projeto, como palestras educacionais, por exemplo.

PROBLEMÁTICA

Para esta edição do Projeto “Educação para o Trânsito nos Bairros: Um pacto pela vida no trânsito de Picos”, uma das instituições parceiras, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Picos, não estará envolvido na ação devido o reordenamento de pessoal.

A capitã Ana Cléia enfatizou que a não participação do SAMU nesta 6ª ação trás grandes perdas, pois é uma das instituições que fornecem dados reais sobre o trânsito de Picos.