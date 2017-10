Escola Mário Martins promove II Sarau Literário

A Unidade Escolar Mário Martins, localizada no bairro Junco, promoveu nessa terça-feira (24) e quarta (25) a segunda edição do Sarau Literário. O evento contou com a participação dos alunos, que realizaram apresentações sobre obras clássicas e contemporâneas. A população do bairro e os pais dos estudantes também prestigiaram o evento.

O II Sarau contou com uma programação diversificada com declamação de poemas, apresentações musicais e peças teatrais. As atividades foram coordenadas pelas professoras de Língua Portuguesa, Remédios Luz e Janaina Varão.

No primeiro dia de apresentação, foram realizadas as peças teatrais O Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente; Os Lusiadas de Luís Vaz de Camões; O Cortiço de Aluísio Azevedo e Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis.

Já no segundo dia, foram realizadas as peças Os Sertões de Euclides da Cunha; O Fantástico Mistério Feiurinha de Pedro Bandeira e A Farsa da Boa Preguiça de Ariano Suassuna.

De acordo com a diretora da Unidade Escolar Mário Martins, Irai Moura, o trabalho vem sendo desenvolvido desde o primeiro semestre com a leitura das obras. “Desde maio estamos desenvolvendo esse trabalho, com atividades de leitura, dramatização e encenação das peças”, disse.

Irai informou ainda que o principal objetivo do Sarau foi despertar aos alunos o gosto pela leitura. “É uma forma de incentivar os nossos alunos a uma leitura prazerosa, porque eles leem uma obra literária e a partir daquela leitura eles fazem uma apresentação, então apresentamos várias peças que vai do clássico ao contemporâneo”, frisou.

A professora Janaina Varão destacou a participação dos alunos no Sarau. “Os alunos participaram efetivamente das atividades, que foram muitas até a culminância com a apresentação das peças teatrais”, pontuou.

A estudante Larissa Brenda, do 3º Ano, afirmou que o Sarau foi de suma importância para os alunos, uma vez que algumas obras serão temas de questões do Enem. “Todas as obras são importantes pra gente do 3º Ano, não só nas peças e nas leituras, mas também porque caem nas questões do Enem sobre isso e é um aprendizado a mais fora da sala de aula”, destacou.