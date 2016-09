Escolas municipais de Picos alcançam meta do Ideb

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (08) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015. O levantamento aponta que o ensino médio e fundamental das escolas da Rede Municipal de Picos, atingiram a meta estipulada pelo MEC.

Da 4ª série/5º ano o índice chegou a 4,4, superando a pontuação proposta pelo ministério. A 8ª série/9º ano alcançou os 4 pontos. Essa avaliação acontece a cada dois anos, e tem metas projetadas até 2021.

O Ideb é um indicador geral da educação nas redes privada e pública, uma espécie de nota. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho no Saeb/Prova Brasil aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio.

Quando ainda era secretário de Educação, o Padre Walmir, sempre procurou trabalhar para que o ensino nas escolas municipais alcançassem cada vez mais a qualidade para formar bons alunos. E hoje como prefeito, tem revelado a mesma preocupação com um ensino de qualidade.

O prefeito, Padre Walmir, afirmou que o resultado do Ideb revelou que o município oferece um ensino de ótima qualidade e que a vitória não é apenas da sua gestão, mas de todos que trabalham por uma educação cada vez melhor e, principalmente, os educadores que são comprometidos com a melhoria da qualidade do ensino.

Alcançar a meta do Ideb, é um indicador de que uma escola está crescendo, e para isso, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. O município de Picos superou esse índice, reafirmando a qualidade da educação nos últimos anos na cidade.