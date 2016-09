Escolas Municipais se preparam para o desfile de 7 de setembro

A Secretaria Municipal de Educação está a todo vapor nos preparativos para o desfile do dia 7 de Setembro. São 16 pelotões que mostrarão o trabalho que a Educação do município assume com compromisso e responsabilidade.

A rede Municipal de Picos é composta por 67 estabelecimentos de ensino e atende um número de aproximadamente 8.500 alunos. A novidade para este ano é a homenagem feita pela secretaria às olimpíadas e paralimpíadas, sediadas este ano no Brasil.

O momento cívico terá início ás 07:00h da manhã. Algumas alunas vão desfilar com as Bandeiras do Brasil, do Piauí, de Picos e da Seme demonstrando o quanto é necessário elevar a consciência de cidadania e civismo, por meio do amor à Pátria.

Inclusão social, sustentabilidade nas escolas, Trânsito Seguro, Salivag, Olimpíadas de Português e Matemática são alguns dos temas que serão apresentados ao público.

O desfile do dia 07 de setembro é um projeto que consiste não só em comemorar uma data cívica, é também um momento de informar, levar conhecimento e fazer com que os alunos e a comunidade escolar cresçam em conhecimentos e valores, resgatando o saber acumulado através das gerações, valorizando a sua capacidade criativa.

O desfile terá duração de aproximadamente 3 horas.