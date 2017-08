Escritor Gustavo Lacombe participará do SaLiVaG com palestra sobre inspiração

O jovem escritor Gustavo Lacombe, de 27 anos, ministrará palestra sobre inspiração no 5º Salão de Livros do Vale do Guaribas. Gustavo estará em Picos no dia 16 de setembro e sua palestra será às 19:00, no auditório principal do evento.

Gustavo Lacombe é carioca e começou a escrever de forma despretensiosa. Foi no Piauí que ele descobriu que escrever era sua vocação e transformou sua paixão em ofício. Autor de três livros, ele é palestrante e jornalista por formação, como ele costuma dizer, “coloca no papel aquilo que lhe inspira – do que viveu ao que simplesmente imaginou”.

O SaLiVaG acontece de 13 a 17 de setembro, no Estádio Senador Helvídio Nunes de Barros. O evento, que já integra o calendário de eventos anual do município, é realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Educação.

Estão confirmados também para esta edição:

– Banda Yvis: show

– Danny Barradas: palestra

– Professora Ana Karina Sampaio: palestra

– Gabriel O Pensador: palestra e show

– Laila Carvalho: palestra

– Rodrigo Santos: palestra e show

– Ana Cristina: palestra

– Jornalista Roberto Cabrini: palestra

– Rogério Newton: palestra

– Fabrício Fortaleza: palestra

– João Batista: palestra

– Gustavo Lacombe: palestra

Outros nomes ainda devem ser confirmados pela Secretaria de Educação nos próximos dias. As inscrições para o evento já estão abertas de forma presencial na sede da Sec. de Educação, localizada na Rua Monsenhor Hipólito, bairro Canto da Várzea. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Educação de segunda a quinta-feira das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 e na sexta-feira, das 8:00 às 12:00.

O valor da inscrição é R$ 40,00, mas para grupos de 20 pessoas o valor cai para R$ 30,00. Podem formar grupos para inscrições coletivas: estudantes, empresas, e grupos de amigos. Para maiores informações: (89) 3422-5516 ou no site do evento: salivag.picos.pi.gov.br.

A organização do SaLiVaG ressalta que os shows musicais são abertos ao público de forma gratuita, mas para assistir as palestras, que acontecerão no auditório, é necessário que seja feita a inscrição. Os inscritos terão direito a certificado de 60 horas/aula.

