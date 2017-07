Estágio: MPF-PI abre seleção para estudantes de Direito

O Ministério Público Federal no Piauí (MPF) divulga hoje (21) o 2º Processo Seletivo Público de 2017 para a contratação de estagiários de nível superior e formação de cadastro de reserva para a Procuradoria da República no Estado do Piauí (PR/PI) e Procuradorias da República nos Municípios de Picos (PRM Picos), Floriano (PRM Floriano) e Parnaíba (PRM Parnaíba), nas áreas de Direito, Administração e Comunicação Social – Jornalismo.

Os candidatos concorrerão para as vagas de Direito, Administração e Comunicação social – Jornalismo para a PR/PI e, para vagas de Direito, nas PRMs de Floriano/PI, Picos/PI e Parnaíba/PI. As contratações ocorrerão na medida do interesse e das necessidades do serviço.

Poderão participar do processo seletivo os alunos devidamente matriculados nas instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público Federal: Centro de Ensino Unificado de Teresina (CEUT); Centro de Ensino Superior Piauiense (FAP); Faculdade Integral Diferencial (FACID); Instituto de Educação Superior Raimundo Sá (IESRSA), Sociedade Piauiense de Ensino Superior (ICF); Sociedade de Ensino Superior e Tecnológico do Piauí (NOVAFAPI); Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Para concorrer às vagas de estágio, é necessário que os estudantes de nível superior dos Cursos de Direito, Administração e Comunicação Social-Jornalismo, tenham concluído, pelo menos: o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando tiver 10 (dez) ou mais semestres de duração, para os estudantes que concorrem nessa condição; 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 (dez) semestres de duração, para os estudantes que concorrem nessa condição; 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 6 (seis) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição; o 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a 4 (quatro) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição.

Os candidatos interessados em se inscrever no certame deverão, inicialmente, realizar a pré-inscrição, preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada no endereço eletrônico da Procuradoria da República no Estado do Piauí: www.mpf.mp.br/pi/estagie-conosco, a partir das 8 horas do dia 24 de julho de 2017 até às 23h59 do dia 28 de julho de 2017, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

Confira o Edital nº 4/2017 em: https://goo.gl/rMvni9