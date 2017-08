Estão abertas as inscrições para o Concurso de Redação da Semam

Considerando a necessidade de estimular a leitura e a produção textual com a temática ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos, através do Departamento de Educação Ambiental, torna público o IV Concurso de Redação da SEMAM. O Concurso de redação faz parte das atividades em comemoração ao dia 21 de setembro, Dia da Árvore. O tema desta edição será: “Como e por que a população deve contribuir com a arborização urbana no município de Picos?”.

O objetivo é incentivar, entre os estudantes, o sentimento de respeito à natureza, despertando-os para o exercício da cidadania por meio da atividade escolar. A atividade é direcionada aos alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da Rede Municipal de Ensino de Picos, bem como alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da Rede Privada do município.

Sendo dividido em duas categorias, Ensino Público e Ensino Privado, o concurso oferece premiação de 1º e 2º lugar para cada categoria (1º Lugar: 01 Celular Smartphone e 2º Lugar: 01 Kit Escolar). Além da premiação, cada um dos vencedores receberá um certificado de participação. A escola de cada aluno premiado também receberá uma certificação de participação.

As inscrições serão gratuitas e efetivadas mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição. O período de inscrições e confecção das redações deverá ser determinado e organizado pela própria escola, não ultrapassando a data 14.09.2017, uma vez que serão entregues à Semam, apenas as redações finalistas de cada escola. As redações devem ser entregues na Secretaria de Meio Ambiente de Picos até o dia 15.09.2017. O resultado será divulgado no dia 21.09.2017 em solenidade especial.

Confira aqui o edital: Edital IV Concurso de Redação.