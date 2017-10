Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2018.1 da Faculdade R.Sá. São ofertadas vagas para Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Jornalismo, Pedagogia e Serviço Social. O período de inscrições segue até às 18h do dia 16 de novembro. A prova será realizada no dia 19 de novembro, das 14h às 18h na própria instituição.

O resultado do processo seletivo está previsto para o dia 24 de novembro e será divulgado no site da instituição. As inscrições devem ser feitas através do site www.faculdadersa.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. O boleto bancário deverá ser pago até às 18h do dia 16 de novembro de 2017.

A seleção para provimento de vagas nos cursos de graduação será feita mediante aplicação de provas objetivas em Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Redação e Biologia (apenas para Fisioterapia).

Faça sua inscrição

Edital

Mais informações:

(89) 9405-9609 (Claro)

(89) 9 9994-9918 (Tim)