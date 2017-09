Estrutura do SaLiVaG está sendo finalizada e abertura do evento acontece nesta quarta-feira, 13

Como em anos anteriores, a estrutura para o Salão de Livros do Vale do Guaribas – SaLiVaG – começa a ser montada com antecedência. Desde o último sábado, dia 09, a estrutura de estandes e auditório começou a ser erguida no Estádio Senador Helvídio Nunes de Barros.

Na tenda galpão, que abrigará os estantes de livreiros e o auditório, são 1.200 metros quadrados de área coberta. São 14 livreiros distribuídos em 30 estandes, onde cerca de 10 mil livros estarão à venda durante os cinco dias de evento – de 13 a 17 de setembro.

Além da tenda galpão, estão sendo montados os estandes da organização, do SEBRAE, da imprensa, além do palco, Circo das Letras e praça de alimentação. Outros projetos desenvolvidos pelas demais secretarias do município levarão amostras, como é o caso do projeto Valorizar, da Secretaria de Indústria e Comércio, que terá uma tenda para apresentar as obras dos artesãos locais.

Ainda durante o SaLiVaG escritores de Picos e macrorregião terão a oportunidade de apresentar suas obras ao grande público. O espaço nomeado de “Bate-Papo Literário” será palco para estes autores lançarem suas obras e ficarem mais próximos dos leitores. Durante os dias 14, 15, 16 e 17 de setembro serão lançados vinte e três livros, dos mais variados gêneros literários.

Confira abaixo toda a programação de palestras e logo em seguida a programação do Bate-Papo Literário:

13/09/2017 – QUARTA FEIRA

19h – Abertura

20h – Apresentação da Biografia de Irmã Maria Helena Matias

Palestrante: Ir Desterro.

PALCO PRINCIPAL – 21h

Banda Yvis (Pedro II)

14/09/2017 – QUINTA FEIRA

8:30h

Palestrante: Laylla Carvalho

Tema: “Em busca de sentido: a educação inspirada em Viktor Franklin”.

10:00h

Palestrante: Danny Barradas

Tema: “William Shakespeare em busca da tolerância perdida”.

15:00h

Palestrante: Ana Karina Sampaio

Tema: “O espaço da literatura afro-brasileira na educação básica”.

19:00h

Palestrante: Gabriel O Pensador

Música (auditório): Zinha

PALCO PRINCIPAL – 21h

Pocket Show com Gabriel O Pensador

Arthur Jr

15/09/2017 – SEXTA FEIRA

8:30h

Palestrante: Maria Ilza

Tema: As minhas narrativas em cordel.

10:00h

Palestrante: Rodrigo Santos

Tema: “Uma história de música, dependência química e superação”.

15:00h

Palestrante: Ana Cristina

Tema: “A palavra mutante (Da Larva à borboleta, possibilidades Transposição Poética)”.

19:00h

Palestrante: Roberto Cabrini

Tema: “Os caminhos do jornalismo investigativo”.

Música (auditório): Karol Pacheco

PALCO PRINCIPAL – 21h

Rodrigo Santos

Ensaio Aberto e Banda

16/09/2017 – SÁBADO

8:30h

Palestrante: Rogério Newton

Tema: “Crônicas “.

10:00h

Palestrante: Fabrício Fortaleza

Tema: “Neuroeducação: Nova visão de Ensino, nova forma de aprendizagem”.

15:00h

Palestrante: João Batista

Tema: “A mulher e a sua contribuição para a Educação e para a sociedade”.

19:00h

Palestrante: Gustavo Lacombe

Tema: Inspiração.

Música (auditório): Rafael e Bidu

PALCO PRINCIPAL – 21h

Emmanuelly Brandão

17/09/2017 – DOMINGO

8:30h

Palestrante: Ricardo Francisco da Silva

Tema: A CAIXA: desafios e perspectivas de pensar fora da CAIXA.

14:00h

Solenidade de fundação da Academia Municipal Estudantil de Letras – AMEL.

15:00h

ALERP (Academia de Letras de Picos)

Tema: Sarau Poético-lítero-musical: O olho do poeta.

19:00h

Palestrante: Celso Antunes

Tema: Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender.

Música (auditório): Juliana Guedes

PALCO PRINCIPAL – 21h

Banda Tribal

Zé Geraldo e Banda

CCOM