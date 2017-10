Estudante confirma que era participante do jogo ‘Baleia Azul’

O Jornal Agora, da Rede Meio Norte teve acesso a um áudio exclusivo do jovem Luciano Carvalho, de 18 anos, estudante do Colégio Leopoldo Pacheco, em Campo Maior, admitindo que participava e foi vítima do jogo virtual ‘Baleia Azul’ e que tentou suicídio. O estudante passou mal dentro da sala após cortar o braço. Ele desmaiou e socorrido por colegas e professores. Luciano disse que tinha acessado a página do Facebook e aceitado o desavio, despois de ficar curioso com o jogo de nome ‘Baleia Azul’.

Ele disse que leu todas as 50 regras do jogo e finalmente tentou o suicídio. “Não lembro o que aconteceu realmente, só lembro que acordei no hospital com o braço todo cortado”, falou o rapaz, que está em recuperação na sua casa, no Bairro de Lourdes.

A diretora adjunta da Escola Leopoldo Pacheco, Cândida Mendes, contou detalhes dos momentos que antecederam o atendimento ao aluno Luciano Carvalho, de 18 anos, que desmaiou depois de se ferir com um estilete. A diretora confirmou que o jovem participava do jogo virtual ‘Baleia Azul’.

Cândida disse que antes de desmaiar, Luciano chorou muito e confessou a ela que estava participando do jogo e havia chegado a fase de que tinha sido desafiado a cometer o suicídio, mutilando seu corpo. “Ele pediu a um colega um estilete e se feriu com o objeto”, disse a diretora.

A professa Cândida descreveu que o jovem é um estudante alegre, bem humorado e querido pelos colegas de escola, mas na tarde de quinta (20), estava depressivo e chorando. “Eu conversei com ele e ai ele me confessou que estava no jogo da Baleia Azul”, revela Cândida.

A diretora disse que foi acionada pelos colegas de Luciano, revelando que ele estava passando mal na sala. Momentos depois ele desmaiou. Cândida acionou funcionários e levou o rapaz para a secretaria do Leopoldo Pacheco e depois chamou o SAMU e familiares do jovem.

Com a chegada dos paramédicos, o aluno foi socorrido e constatado que ele estava com pressão alta e que teria que ser removido para o Hospital Regional de Campo Maior, para receber maiores cuidados.

Fonte: Meio Norte