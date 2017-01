Estudante de Picos morre em grave acidente na BR 343

Um grave acidente deixou duas vítimas fatais na noite desta terça feira, 24, na BR-343. O casal oeirense, Helano Márcio Alves de 32 anos e Luzinayra Soares de 34 anos foram as vítimas fatais do trágico acidente.

O jovem casal estava a caminho de Oeiras retornando de Teresina quando o veículo que era conduzido por Helano bateu frontalmente contra outro carro que seguia em sentido contrário. A tragédia aconteceu próximo a cidade de Regeneração.

Além das vítimas, estavam no veículo a senhora Conceição Alves, mãe de Helano, e a filha do casal de apenas cinco anos. A senhora Luzinayra Soares que estava grávida de 7 meses do segundo filho, ainda foi resgatada com vida, más ao ser levada para Teresina faleceu no Hospital. Os demais ocupantes passam por avaliação médica.

Helano Márcio Alves era funcionário da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (ADAPI) e cursava Direito na cidade de Picos. Já sua esposa Luzinayra Soares era funcionária do Banco do Nordeste em Oeiras.

O corpo de Helano Márcio já foi trazido para Oeiras para o velório. O corpo de Luzinayra Soares deve chegar nas próximas horas.

Fonte: Folha de Oerias