Estudante é assassinada em Valença

Uma estudante identificada como Suellen Marinheiro, 21 anos, foi assassinada na madrugada deste sábado (15) com um tiro na cabeça em frente a um clube na cidade de Valença. O suspeito do crime é um policial militar do estado do Ceará.

Segundo informações de populares, a jovem estava vendendo ingressos para uma festa na portaria do clube quando o policial chegou ao local e teria se recusado a pagar o valor cobrado na entrada. Após discutir com a estudante, o policial teria sacado a arma e efetuado dois disparos, acertando um tiro na cabeça da vítima.

Suellen ainda foi socorrida por populares e levada ao Hospital Regional Estaqueio Portela, mas não resistiu e veio a óbito antes de chegar a unidade de saúde da cidade.

Com ajuda da população, que interviu a fuga, a polícia prendeu o suspeito do crime.

Suellen Marinheiro cursava Direito na Faculdade R.Sá, em Picos.

Texto: Tribuna de Valença

Edição: Romário Mendes