Estudante picoense embarca para EUA pelo Programa Jovens Embaixadores

“Parece que foi ontem que estávamos aflitos esperando o resultado de quem seriam os Jovens Embaixadores 2017. Agora o meu sonho está apenas começando, chegou a minha vez! Our dream is gonna be true soon!”, afirma Jackson Manoel de Moura, estudante da Unidade Escolar Mário Martins, localizada na cidade de Picos.

Cinquenta alunos da rede pública de ensino do Brasil foram selecionados pela embaixada dos Estados Unidos para participar do Programa Jovens Embaixadores 2017. O grupo embarcará nesta sexta-feira (13) e passará três semanas em Washington, além de seguir em turmas menores para diferentes cidades americanas, onde ficarão hospedados em casas de famílias voluntárias.

Os jovens participarão de reuniões com autoridades do governo dos EUA, líderes comunitários, visitarão escolas e projetos sociais, participarão de atividades de voluntariado e, como representantes da juventude brasileira nos EUA, farão também apresentações sobre o Brasil, sua cultura e seu povo. No fim da viagem, eles apresentarão planos de ação na área de voluntariado, que serão implementados em suas comunidades após o retorno ao Brasil.

“Foi uma longa caminhada até aqui, foram dias, meses e cada nova etapa uma nova aflição, uma nova espera e muita ansiedade, mas todo caminho difícil se torna suportável de caminhar quando o Senhor caminha conosco. Agradeço também a minha família e amigos, por sempre me apoiarem e me incentivarem desde o começo”, comemora Jackson.

O que é o Programa Jovens embaixadores?

Criado em 2002, o programa é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com os setores público e privado em ambos os países, que busca beneficiar alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em suas comunidades em termos de liderança comprovada, atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. O principal objetivo do programa é valorizar e promover o fortalecimento da educação pública por meio desses jovens, transformando-os em modelos para seus colegas e a comunidade.

A experiência de ser um Jovem Embaixador oferece a esses excelentes estudantes a oportunidade de expandirem seus horizontes ao mesmo tempo em que nos ajudam a fortalecer os laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos.