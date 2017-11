Estudante que estava desaparecida volta à Picos com o namorado

Chegou ao fim na tarde de hoje, 1º de novembro, o mistério envolvendo o desaparecimento da adolescente Antônia Taluany Ribeiro de Barros, de 16 anos. Após 18 dias ela retornou a Picos e se apresentou na Delegacia Regional de Polícia Civil acompanhada do namorado, Ícaro Roberto de Sousa Luz, maior de idade.

A apresentação da menor à Delegacia de Policia Civil aconteceu às 15 horas desta quarta-feira, 1º de novembro. Taluany Ribeiro estava acompanhada do seu namorado, Ícaro Luz; do presidente do Conselho Tutelar de Picos, Raimundo Nonato e de uma advogada.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, durante depoimento, a menor confirmou que estava com Ícaro de livre e espontânea vontade. Relatou ainda que tal fato era de conhecimento de sua mãe, Maria das Dores Ribeiro, com quem Taluany Ribeiro relatou ter vários conflitos.

O Namorado da menor, Ícaro Luz, também prestou depoimento e confirmou o que fora dito por Taluany Ribeiro. Ele ressaltou ainda que estava sendo ameaçado de morte pela mãe da adolescente, que também dizia que não aceitava mais que a filha voltasse para casa.

“Para provar o que falou, Ícaro apresentou áudios que lhe teriam sido enviados, via whatsapp, por Maria das Dores Ribeiro. Disse, ainda, que era a quarta vez que fugia com a adolescente” – encerra a nota da Polícia Civil.

ENTENDA O CASO

A estudante Antônia Taluany Ribeiro de Barros, 16 anos, desapareceu no dia 14 de outubro após participar de uma festa organizada por sua mãe, Maria das Dores Ribeiro, na zona rural de Santana do Piauí, município situado na região de Picos.

Com informações do Portal Jornal de Picos.