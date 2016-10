Estudantes bloqueiam entrada e ocupam diretoria da UFPI em Picos

Alunos da Universidade Federal do Piauí fecharam o Campus Senador Helvídio Nunes Barros em Picos em protesto acontra a PEC 241. A mobilização acontece desde a terça-feira (18) quando o grupo ocupou a sala da direção do campus.

Representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e estudantes participam do movimento que até o momento é pacífico e aceito pela diretoria da instituição. Na tarde desta quinta-feira (21) foram barrados professores e técnicos na porta da Universidade.

O reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), José Arimatéia Dantas, manifestou apoio a reivindicação dos estudantes que desde ontem (18) ocupam a reitoria da instituição. Os universitários aderiram ao movimento nacional que protesta contra a Medida Provisória (MP) para a reestruturação do Ensino Médio e a PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos por até 20 anos.

“Somos contra a PEC, aliás, todo gestor da área de Educação é contrário a limitação de recursos nas áreas de Educação e Saúde. Com relação as mudanças que podem ocorrer no Ensino Médio, também somos contra, principalmente pela forma que foi proposta por meio de uma MP. Acho que isso deveria ter sido encaminhado em forma de Projeto de Lei para que fosse discutido no Congresso antes de uma decisão final”, critica o reitor.

