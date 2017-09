Estudantes da UFPI de Picos realizam atividades na Escola Vidal de Freitas

As estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo- Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí (UFPI)- Campus de Picos realizaram, nessa terça-feira (19), uma série de atividades na Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de Freitas. A ação foi a culminância do projeto de intervenção “A Vida Vale Ouro”, enfatizando o Setembro Amarelo e que tem como objetivo retratar a importância da valorização da vida.

As estudantes responsáveis pelo projeto foram: Chirley Santos, Margareth Lavôr, Natielia Borges e Rita de Cassia.

Durante a ação, foi realizada uma palestra com a psicóloga Graça Moura com o tema “Uma conversa franca com Graça Moura” sobre o Setembro Amarelo e apresentação dos Mímicos da Alegria.

A atividade contou também com a contribuição da professora de canto, Pamella Graziela, e de suas alunas Mary e Ana Luisa. Além da presença da coordenadora do Estágio, a professora Dra. Michelle Ferreira.