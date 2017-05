Estudantes de Comunicação Social promovem II Semana do Calouro

Aconteceu, nos dias 04 e 05, na Universidade Estadual do Piauí – campus de Picos, a II Semana do Calouro do curso de Jornalismo, promovida pelas turmas de Comunicação Social em parceria com a coordenação e demais professores. O evento tem como objetivo, recepcionar os alunos aprovados, desejando boas vindas e os levando a conhecer a instituição de ensino, a futura profissão escolhida e o que é ser jornalista.

O coordenador Edvan Luiz da Silva, falou sobre suas expectativas para a chegada de mais uma turma de jornalismo na UESPI e destacou a importância de se realizar eventos como este com o intuito de proporcionar experiências positivas. Segundo ele, “o curso de jornalismo já existe na universidade há quinze anos e nós desejamos que aqueles que estão chegando agora se sintam em casa. Já temos projetos preparados para colocar em prática juntamente com alguns docentes. Apresentar esses projetos e mostrar como realmente funciona o jornalismo vai trazê-los com mais gás”, disse.

Em sua segunda edição, a Semana do Calouro contou com palestras, mesas redondas, oficinas, visitas aos veículos de comunicação da cidade, exposições e apresentações culturais. A programação foi pensada com o intuito de proporcionar aos novos alunos, o primeiro contato com o jornalismo. Segundo Sandy Swami, acadêmica de comunicação social e uma das organizadoras do evento, “a ideia era apresentar um novo formato de jornalismo e não mais comunicação social como era antes. Fomos bem recebidos quando chegamos na universidade e queríamos repassar isso para os que estão chegando agora”, falou Sandy.

O primeiro dia do evento foi dividido em três momentos e iniciou pela manhã, com uma visita a alguns veículos de comunicação da cidade. Os calouros tiveram a oportunidade conhecer e saber mais sobre o funcionamento da TV Picos, Rádio Cultura, Portal Grande Picos e Portal Folha Atual. Na parte da tarde, uma oficina de fotografia foi ministrada pelo estúdio Chis, sob a coordenação dos fotógrafos Victor Nunes e Stephanie Fidelis.

Já no período da noite, uma mesa redonda formada pelos professores Edvan Luiz, Lanna Krisna e Michelly Carvalho apresentaram o jornalismo e o ser jornalista. A palestra principal que abordou a Trajetória no Jornalismo e a Conversão Midiática foi ministrada por Diego Trajano, diretor geral da TV BAND no Piauí. Ele expôs o jornalismo televisivo aos alunos e destacou a importância de se discutir temas como esse logo nos primeiros períodos da graduação. Segundo Diego, “discutir jornalismo televisivo é uma obrigação. Nós que estamos fazendo o dia a dia dessa profissão, temos que nos preocupar com a próxima geração. A importância dessa discussão está no bem e na preservação da nossa classe, da nossa profissão e do nosso negócio dentro da área”, disse ele.

O segundo e último dia do evento apresentou aos calouros os movimentos sociais que atuam em parceria com o curso, dentro da universidade. Eles puderam conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela ENECOS, Coletivo Graciones, Liga LGBT, Coletivo Alfa e Ômega, Movimento Negro-Grafite-Hip Hop, Capoeira, entre outros. Os palestrantes procuraram repassar para os alunos, as formas de atuação desses movimentos, tudo que é desenvolvido, trabalhado e as atividades que são feitas.

ASCOM UESPI de Picos