Estudantes de Educação Física promovem Mini Torneio de Handebol na UESPI

Por Thalita Albano

Aconteceu, na noite desta terça-feira (08), na quadra poliesportiva da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, o Mini Torneio de Handebol, disputado por quatro times diferentes. O evento que faz parte da disciplina de Handebo, ministrada pelo professor Ariel Custódio, é uma continuação de edições anteriores e foi realizado pelos alunos do segundo período do curso de licenciatura em Educação Física.

A mesa de honra foi composta pelo diretor da UESPI Evandro Alberto de Sousa; pelo coordenador do curso de Educação Física, Glauber Castelo Branco; e pelos professores do curso, Ariel Custódio e Onildo Junior.

O professor responsável pela disciplina Ariel Custódio, falou da experiência em aliar teoria e prática, proporcionando aos alunos exercer em campo, aquilo que foi aprendido em sala de aula. Segundo ele, “essa atividade é uma prova definitiva daquilo que foi ministrado nas aulas teóricas, caracterizando-se como o ápice da prática. E eu considero de toda importância disciplinas práticas do curso de educação física terminarem com eventos como este, por se tratar de uma forma de trabalhar aquilo que possivelmente será encontrado no caminho profissional”, disse ele.

Após a abertura, a noite seguiu com a realização de dois jogos, disputados por quatro times diferentes. A partida disputada pelas mulheres teve os times Black Cats (visitantes) e EDF – UESPI – Girl (UESPI) em campo e finalizou em empate, entregando o troféu a uma equipe e as medalhas a outra. Já a disputa entre os times masculinos Veteranos Futebol Clube (time composto por outros cursos e períodos) e Halter(ados) (UESPI) entregou o troféu aos Veteranos Futebol Clube, time campeão.

A estudante e membro da comissão organizadora Sade Danatta Rezende, destacou a importância de se promover torneios como este na instituição, como uma maneira de incentivar o esporte. De acordo com Sade, “é de suma importância, visto que a gente vê que o esporte hoje em dia é meio defasado e como nós somos estudante de educação física, temos sempre que está buscando promover o esporte tanto dentro da universidade, como fora”, afirmou ela.

Evandro Alberto de Sousa, diretor da universidade, ressaltou sua satisfação para com a realização de eventos como este e refletiu a importância do esporte dentro das instituições de ensino. O diretor aproveitou a oportunidade ainda para parabenizar os organizadores e o professor responsável pela iniciativa.

