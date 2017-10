Estudantes de Enfermagem realizam I UESPI Amarelo

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), de quarenta e cinco anos pra cá, o número de casos de suicídios em todo o mundo tem crescido cerca de 60%, representando a terceira maior causa de morte na faixa etária entre 15 e 35 anos em ambos os sexos. A cada ano, há cerca de um milhão de mortes por suicídio, o que representa uma morte a cada 40 segundos.

Diante disso, os alunos do 7º período do curso de bacharelado em enfermagem da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, em parceria com a enfermeira e professora Juliana Bezerra Macêdo, realizaram, no dia 29 de setembro, o I UESPI Amarelo: Juntos somos mais fortes.

A ideia de discutir o suicídio e a sua prevenção surgiu a partir de um projeto idealizado pela acadêmica de enfermagem Patrezya Noelly, através de uma disciplina do curso, ministrada ainda no 2º período. Segundo Patrezya, “a ideia do UESPI Amarelo surgiu a partir da disciplina de psicologia, onde o meu grupo ficou responsável por falar a respeito dos transtornos mentais e entre eles, havia muitos transtornos que como sequela, levava ao suicídio. A partir de então, surgiu o desejo de falar sobre esse tema, presenciado também na vida acadêmica”, disse a estudante.

Com uma programação que contemplou apresentações culturais, palestras, mesa redonda, orientações acerca da temática e rodas de conversas, e contou com a participação de profissionais especializados na temática trabalhada, o evento teve como objetivo, capacitar os alunos e demais participantes para o desenvolvimento de ações de prevenção ao suicídio.

Juliana Bezerra Macedo, enfermeira e professora da UESPI, falou acerca da programação oferecida ao público presente. Segundo ela, “a gente começou com ideias e opiniões e partimos para a sensibilização. Sabemos que não é só a parte cientifica que vai melhorar a questão da prevenção ao suicídio. Pensamos também na parte religiosa e psicológica e a partir dai, montamos a programação com base no que o paciente precisa: a parte biológica, social e psicológica”, afirmou Juliana.

Dividido em dois momentos principais, o I UESPI amarelo abordou, no período da manhã, a palestra Setembro Amarelo e a Epidemiologia do Suicídio, ministrada pelas professoras e enfermeiras Mariluska Macêdo de Deus e Maria da Conceição Portela Leal; e a palestra Sofrimento Silencioso: Como identificar o comportamento suicida, trabalhada pelas psicólogas Juliana Barbosa Dias Maia e Zélia Maria Santos Neiva.

Já no período da tarde, o Padre Ferdiran Fontes proferiu a palestra com o tema Viva, Ame-se e Aceite-se: Aceitação no combate ao suicídio; e o Pastor Paulo Sousa de Carvalho Junior abordou O papel da família na prevenção ao suicídio. Finalizando as atividades do evento, uma mesa redonda composta pela professora Juliana Bezerra Macedo, pelo professor e coordenador do curso de Educação Física, Glauber Castelo Branco, pela professora e enfermeira Daniela Bezerra Macedo, pelo Padre Ferdiran Fontes e pelo Pastor Paulo Sousa de Carvalho Junior discutiu, através de uma abordagem multiprofissional, o tema Suicídio: Como abordar e prevenir.

A enfermeira Daniela Bezerra Macedo refletiu acerca da importância de se discutir temas como este e promover esta discussão dentro da universidade. De acordo com Daniela, “Não permitam que esse evento adormeça na universidade, visto tratar-se de um tema muito importante que só tende a crescer e deve ser trabalhado todos os dias, não apenas no mês de setembro, quer na nossa escola, quer na universidade, quer em casa e em todos os lugares aptos”, disse ela.

A prevenção do suicídio faz-se por meio do reforço de fatores ditos protetores e a diminuição dos fatores de risco, tanto no nível intelectual, quanto coletivo. Com isso, fica evidenciado a necessidade de capacitações multiprofissionais sobre o tema com o intuito de promover ações que levem a prevenção do mesmo.

Ascom Uespi de Picos