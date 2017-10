Estudantes de Itainópolis colam grau

Por João Paulo Leal

Da Redação

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Unidade Escolar Mariano Borges Leal, do povoado Riachão, município de Itainópolis, realizaram a sua cerimônia de Colação de Grau na noite do último dia 03, sábado, na quadra poliesportiva da referida escola.

A solenidade contou com a presença de pais, familiares, professores e das diretoras do colégio: Cristina Joana da Silva e Maria Leal de Moura. O médico Wildemberg Monteiro Leal deu nome à turma, que teve como patrono o prefeito Raimundo Nonato de Andrade Maia, paraninfo o suplente de deputado federal e ex-prefeito, José de Andrade Maia Filho (Mainha) e padrinho Marlúcio de Fontes Sousa. A aluna Iohana Gomes foi escolhida para ser a oradora da turma.

O advogado Alexandre Maia representou seu irmão, Mainha (paraninfo da turma), e na oportunidade deu sua mensagem de encorajamento aos concludentes, lembrando que muitas dificuldades ainda irão surgir na vida de cada um, mas que com fé e determinação tudo dará certo no final. Alexandre também elogiou o trabalho dos professores, peças importantíssimas na formação intelectual dos alunos.