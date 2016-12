Estudantes realizam campanha para ajudar crianças carentes de Picos

As estudantes do curso de Direito da Faculdade R.Sá, Débora Nunes e Bruna Alves estão realizando uma campanha para ajudar crianças carentes de Picos. As jovens buscam ajuda da população picoense para arrecadar brinquedos, que serão distribuídos aos pequeninos neste final de ano.

Amanhã, dia 28 de dezembro, as estudantes irão realizar uma manhã de lazer com crianças carentes da cidade, com distribuição de lanches e brinquedos. O evento será realizado na Chácara Rei do Pirão, no bairro Aroeiras do Matadouro. Para ajudar na doação de brinquedos e lanches entrar em contato pelo seguinte número: (89) 9 9937-4790.

Mão que Ajudam

O projeto, intitulado de “Mãos que Ajudam”, foi criado pelas próprias jovens e tem como objetivo ajudar crianças e famílias carentes da cidade com distribuição de brinquedos, alimentos e a realizando outras ações voluntárias.

De acordo com as estudantes, o projeto precisa de voluntários para que sejam realizadas várias campanhas durante o ano. “A gente só faz essas ações uma vez no ano, que é no Natal e estamos procurando voluntários, porque o projeto só sou eu e a Débora”, disse a estudante Bruna Alves.

A estudante informou que o projeto teve início no ano passado com uma visita as crianças que estão em tratamento de câncer, em Teresina. “A gente leva brinquedos e lanches para as crianças, mas o nosso objetivo mesmo é levar cestas básicas, porque as famílias lá são bastante carentes”, pontuou.

Bruna destacou que pretende fundar uma ONG para que possa estar arrecadando alimentos e brinquedos durante todo o ano.