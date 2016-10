Etapa conclusiva do Piauí Shopping gera expectativas para lojistas do empreendimento

Construção do Piauí Shopping entra agora na reta final. Empreendedores lojistas começam a “sonhar” com o dia em que iniciarão suas atividades no mais completo centro de compras do interior do Piauí

Cresce a expectativa dos empreendedores do Piauí Shopping, cuja construção entra em sua fase conclusiva. O empresário Derico Barros, detentor de uma franquia de chocolates finos, aguarda com intensa expectativa a data para o início das atividades no novo centro de compras.

“A gente não pode ficar de fora”, ressalta Derico Barros, empresário picoense que desde que tiveram início as obras de construção do Piauí Shopping participou de todas as reuniões de informação sobre o projeto e resolveu adquirir uma loja, por acreditar nesse novo espaço de compras, lazer e entretenimento.

Derico avalia o projeto da arquitetura do Piauí Shopping, como sendo “interessante e moderno”. O empresário afirma conhecer a estrutura de inúmeros outros shopping centers do país e enfatiza: “em termos comparativos, o Piauí Shopping não deixa a desejar em nada”.

“Nós já participamos de três encontros, a convite da incorporadora e da última vez que estivemos lá, há um mês, já deu para perceber que a estrutura arquitetônica é muito interessante, pois tem uma forma que faz com que o consumidor visitante gire em todas as ruas e, consequentemente, em todas as lojas e isso nos impressiona, pois é uma estrutura muito moderna e fará que o nosso negócio seja um grande sucesso”, comenta o empresário Derico Barros.

Para o empresário, vários aspectos contribuem para que essa haja uma mudança na atividade econômica com a chegada do Piauí Shopping. Ele pontua dois fatores importantes que contribuem para isso, e um deles é a proximidade com o centro da cidade, pois isso favorece para o acesso mais rápido e facilitado aos consumidores.

“Além disso, a climatização integral do shopping trará aos visitantes, mais conforto durante as compras, pois estamos em uma região de clima muito quente”, ressalta.

Outro fator apontado pelo empresário Derico Barros é a diversificação das atividades econômicas que ali serão praticadas, dentre elas os cinemas e o mix de lojas para atender todas as faixas de consumo.

A empresária Adelina Ramos, proprietária da Artificium, que comercializa grifes de projeção nacional e internacional, é uma loja consagrada no mercado de Picos e da macrorregião, afirma que decidiu investir no Piauí Shopping por acreditar nessa nova modalidade de empreendimento para Picos.

Adelina admite que o centro comercial picoense oferece pouco conforto e espaço de estacionamento e isso tem afastado muitos clientes.

“A gente precisava de um ambiente maior, com amplo estacionamento e climatização, pois temos um clima muito quente em nossa cidade e esse espaço reúne várias opções em um só lugar para que possamos levar a nossa família e o Piauí Shopping irá nos oferecer tudo isso”, avalia a empresária.

A empresária enfatiza que o projeto estrutural do Piauí Shopping oferece maior conforto, por ser totalmente climatizado e dentro de uma grande área, que comporta um número maior de vagas de estacionamento. “E isso faz com que esse empreendimento seja mais seguro para se investir”, confia.

Adelina Ramos afirma que suas expectativas são as melhores possíveis quanto ao êxito da loja Artificium no Piauí Shopping. Conforme a empresária, a região de Picos ainda dispõe de poucas opções de lazer e entretenimento. “A chegada do shopping atenderá também essa carência”, enfatiza

Adelina Ramos acredita que uma gama de necessidades que serão atendidas pelo Piauí vão se consolidar em forte atrativo para um grande número de consumidores da região e com isso gerar um bom fluxo de vendas e fazer o sucesso do empreendimento.

“Precisamos estar lá, no Piauí Shopping, para também participar e assim aproveitar as vendas que esse novo shopping irá proporcionar para nós lojistas”, diz Adelina Ramos, com indisfarçável expectativa quanto à conclusão do centro de compras, novo endereço de sucesso nas vendas da Artificium.