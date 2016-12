Evandro Alberto fala de desafios em nova gestão na UESPI de Picos

O professor Evandro Alberto de Sousa, diretor eleito do campus da Universidade Estadual do Piauí em Picos, falou sobre a expectativa para os próximos quatro anos à frente da instituição. Em entrevista à Rádio Difusora, o jornalista destacou a ampla maioria de votos que sua chapa recebeu na eleição realizada em 1º de dezembro e agradeceu a confiança dos uespianos.

Segundo o jornalista, a futura gestão será voltada para todos os que integram o campus: professores, técnicos e estudantes. Sem distinção. “Nosso partido é a UESPI”, frisa.

Antes de concorrer à direção do campus, Evandro Alberto se licenciou do cargo que ocupava desde 2014, quando foi indicado pelo reitor Nouga Cardoso para chefiar a instituição. Nas urnas, a aprovação, segundo ele, pode ser considerada um indicativo da aprovação e do reconhecimento de seu trabalho à frente do campus.

“Toda campanha é difícil, mas a gente tinha convicção de que a nossa campanha estava sendo abraçada pelos uespianos”, avalia.

Durante a conversa com os âncoras João Rodrigues e Suzy Sousa, o diretor ainda falou sobre a chegada de novos professores efetivos, a reestruturação dos cursos e o início do trabalho a partir de janeiro do ano que vem.

Eleição

Evandro Alberto de Sousa disputou o cargo de diretor do campus da UESPI de Picos para o quadriênio 2017/2020 pela Chapa 1, ao lado da professora Janaina Alvarenga Aragão, eleita vice-diretora.

A Chapa 2 foi encabeçada pelas professoras Gynna Silva Azar e Edna Maria Rodrigues Moura Barros.

FONTE: Grande Picos