Evento em grande estilo celebra o Dia Mundial do Rock em Picos

O Dia Mundial do Rock é comemorado em 13 de julho, mas em Picos, as comemorações ganharam um novo dia. Será dia 15 de Julho, no Empório Beer, a partir das 21h, com os artistas, Cirillo Vaz, Beto Sousa e Os Karas. O “Dia do Rock” é produzido por um grupo de quatro amigos, e tem como objetivo, realizar um tributo aos grandes ídolos do Rock, como também, promover os talentos piauienses.

Para este dia foi confeccionado uma camiseta especial que é a entrada do evento. Os interessados deverão adquirir suas camisetas antes que esgotem os lotes. Vendas já no segundo lote, na Loja Moral Picos ou no Pepeu Lanches.

Segundo os organizadores, o repertório já está preparado, e conta com sucessos nacionais e internacionais. Será uma viagem no tempo com músicas que marcaram épocas.