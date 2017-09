Ex-alunos do Colégio São Lucas se formam em Direito pela UESPI

Foi realizada na noite dessa quinta-feira (28) a solenidade de colação de grau dos alunos dos cursos de Direito e Administração da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) – Campus de Picos. Dentre os formandos estavam oito ex-alunos do Colégio São Lucas.

Além de se formarem em Bacharel em Direito, alguns dos ex-alunos já trabalham na área, como Monísia Carvalho, Bruna Gomes e Enny que estão na Assessoria de Promotoria de Justiça. O outro ex-aluno formado, Fábio Lenin, é concursado no IBGE. Bruna e Monísia também já foram aprovadas na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Os outros ex-alunos do São Lucas que também se formaram em Bacharel em Direito na noite de ontem foram: Carlos Rangel, Arthur Romero, Jean David e James Franklin.

Para a nova Bacharel em Direito, Bruna Gomes, é difícil expressar em palavras o sentimento que toma conta de todos neste dia especial. “Hoje também é dia de agradecer pelos que contribuíram imensamente para que estivéssemos aqui celebrando esse momento tão especial! Agradecemos a Família São Lucas por ter sido fundamental para que pudéssemos alcançar o êxito de passar no vestibular de Direito da Universidade Estadual do Piauí! Vocês fazem parte dessa conquista!”, agradeceu.

Bruna ressaltou ainda a contribuição fundamental do professor Rubens Leal do Colégio São Lucas que fez com que os então estudantes acreditassem que era possível concretizar os sonhos.

Por fim, a Bacharel em nome da diretora Ana Maria agradeceu a todos que compõe a família São Lucas.

